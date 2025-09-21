Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare +24 foto
Stadionul „1 Mai” din Slobozia FOTO: Facebook Ștefan Țintă
Superliga

Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 21.09.2025, ora 14:22
Actualizat: 21.09.2025, ora 14:22
  • Unirea Slobozia pare tot mai aproape de revenirea pe propriul stadion, arena „1 Mai”.
  • Lucrările de reabilitare și modernizare de la stadion sunt aproape de finalizare, procesul de montare a gazonului fiind în plină desfășurare.

De la promovarea în Liga 1, Unirea Slobozia nu a evoluat niciun meci pe teren propriu. Ialomițenii și-au disputat meciurile considerate „acasă” pe Clinceni Arena.

Unirea Slobozia, tot mai aproape de revenirea pe propriul stadion

Ștefan Țintă, deputat PSD de Ialomița, a publicat pe contul personal de Facebook o poză de la stadionul „1 Mai” din Slobozia și a oferit detalii despre stadiul lucrărilor.

El a anunțat că procesul de montare a gazonului hibrid este în plină desfășurare. Iarba artificială a fost deja montată, urmând ca zilele viitoare să înceapă și procesul de însămânțare a gazonului natural.

Țintă susține că „în cel mult 60 de zile, Unirea va putea disputa primul meci de Liga 1 pe teren propriu, la Slobozia”.

„Astăzi am fost din nou pe Stadionul „1 Mai” și vin cu vești bune. Lucrările avansează vizibil, iar terenul prinde contur. Gazonul sintetic este deja montat, se adaugă straturile de nisip care fixează suprafața, iar de joi urmează să înceapă însămânțarea cu gazon natural.

În cel mult 60 de zile, aici ar putea avea loc primul meci oficial. Slobozia merită un stadion modern, suporterii merită tribune pline și emoții trăite la intensitate maximă, iar Unirea Slobozia merită un teren pe care să scrie noi victorii.

Istoria se pregătește să fie scrisă aici, la Slobozia!”, a transmis Ștefan Țintă.

Unirea Slobozia, așteptare de peste 1 an pentru primul meci pe teren propriu

Deși trebuia ca Unirea să revină pe propriul stadion încă din sezonul trecut, în cel mai fericit caz, ialomițenii vor juca „acasă” în această toamnă.

Lucrările de modernizare a stadionului trebuiau, inițial, să înceapă în august 2024, cu un buget estimat la 8 milioane de lei (aproximativ 1,6 milioane de euro).

Din cauza unor întârzieri birocratice și logistice, startul efectiv al șantierului a fost dat abia pe 30 mai 2025.

GOLAZO.ro a vizitat stadionul „1 Mai” din Slobozia la finalul lunii iulie, atunci când lucrările erau în plină desfășurare.

Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (21).jpg
Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (21).jpg

Galerie foto (24 imagini)

Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (1).jpg Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (2).jpg Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (3).jpg Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (4).jpg Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (5).jpg
+24 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
STADION liga 1 Unirea Slobozia stadion 1 mai slobozia
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share