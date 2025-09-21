A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Momentul în care mingea atinge mâna lui Dan Neicu
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul

Dan Udrea
Publicat: 21.09.2025, ora 13:21
Actualizat: 21.09.2025, ora 15:49
  • O centrare a lui Mihnea Rădulescu s-a oprit în mâna lui Dan Neicu, însă arbitrii n-au dictat penalty.
  • Un observator activ explică pentru GOLAZO.ro de ce nu trebuia acordată lovitură de la 11 metri.

Universitatea Craiova a suferit sâmbătă seara prima înfrângere în actualul campionat: 0-1 la Galați.

În prelungirile meciului însă s-a petrecut o fază extrem de controversată în careul gazdelor, la care oaspeții au solicitat penalty. Centralul Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue, arbitrul VAR Cătălin Popa n-a intervenit.

A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri

Cum a arătat faza? Mihnea Rădulescu a centrat, iar balonul a fost oprit cu mâna dreaptă de Dan Neicu, care se afla în propriul careu? Trebuia sau nu penalizat hențul?

Momentul în care mingea atinge mâna lui Dan Neicu
Momentul în care mingea atinge mâna lui Dan Neicu

Un observator de arbitri activ, aflat în prezent în corpul supervizorilor din Liga 1, a explicat faza pentru GOLAZO.ro.

Cum normele Comisiei Centrale a Arbitrilor nu permit oficialilor să comenteze deciziile arbitrilor, respectivul observator a preferat să nu-și divulge identitatea.

Concluzia acestuia e că decizia corectă a fost cea luată de cuplul central-arbitrul VAR și anume că nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri. Care sunt argumentele?

„Importante în astfel de faze sunt criteriile care trebuie îndeplinite, la jucarea balonului cu mâna în propriul careu, pentru a fi sancționate cu penalty:

  1. Chiar dacă mingea vine de la distanță, jucătorul apărător nu duce mâna spre minge , ci încearcă să evite ca mingea să îl atingă
  2. Nu vorbim de intenție și nici de mărirea suprafaței corpului aici pentru că brațul e apropiat de corp⁠ 
  3. Se sancționa cu penalty acest gen de fază doar dacă fundașul se afla pe propria linie de poartă și împiedica mingea să intre în poartă. Până și în acest caz, dacă hențul era unul neintenționat, se sancționa totuși cu lovitură de pedeapsă, dar nu și cu eliminare, ci cu cartonaș galben.

În schimb, președintele Craiovei, Sorin Cârțu, susține că trebuia acordat penalty.

„Din punctul meu de vedere a fost penalty. Nu poți să spui că e viciere de rezultat, că nu știi dacă dădeai gol. Iar Cătălin Popa, care e la VAR, datoria lui era să informeze centralul și el decidea dacă e henț sau nu.

Este mână depărtată de corp, schimbă direcția, sunt toate ingredientele pentru un penalty. Am înțeles că Popa este considerat unul dintre cei mai buni arbitri VAR din Europa, dar aici a comis-o prin faptul că nu l-a chemat pe Feșnic”, a declarat Cârțu pentru Fanatik.

