E pe plus, dar nu cu mult Cum arată bilanțul financiar al stadionului „Arcul de Triumf”, în primii 4 ani de la inaugurare

Bilanțul financiar al stadionului „Arcul de Triumf” din București din perioada 2021-2025 arată ce venituri și ce cheltuieli a înregistrat arena, în primii patru ani de la inaugurare.

Stadionul „Arcul de Triumf”, a cărui construcție a costat aproximativ 37 de milioane de euro, a fost inaugurat pe 3 iulie 2021 și a fost gândit pentru a-i servi, în mare parte, naționalei de rugby a României.

Bilanțul financiar al stadionului „Arcul de Triumf”

În anul 2022, stadionul „Arcul de Triumf” nu a ieșit nici pe plus, dar nici pe minus. Veniturile au fost egale cu cheltuielile, mai exact 3,1 milioane de lei, conform gsp.ro.

Același echilibru a fost și în 2023, atunci când veniturile și cheltuielile au fost de aproximativ 13 milioane de lei.

Primul an în care stadionul a ieșit pe plus a fost 2024. Atunci, veniturile au crescut până la 12,6 milioane de lei, în timp ce cheltuielile au fost 11,6 milioane de lei, profitul fiind de puțin sub un milion de lei.

În anul 2025 cifrele s-au inversat. Încasările au fost 13,6 milioane de lei, iar cheltuielile au urcat la 14,6 milioane, balanța fiind înclinată spre un profit de aproape 0 lei.

În total, în perioada 2022-2025, s-au încasat 42.413.874,9 de lei și s-au cheltuit 42.377.012,23 de lei, profitul fiind unul minuscul.

Astfel, după patru de funcționare completă a stadionului „Arcul de Triumf”, arena a ieșit pe plus cu doar 36.862,67 de lei, adică aproape 7.500 de euro.

Deși a fost construit pentru rugby, stadionul a găzduit și echipa națională feminină de fotbal a României, dar și echipa Dinamo, pentru meciurile din Liga 1 și Cupa României.

Pe Arc s-au mai jucat partide și de la Campionatul European Under 19.

7.500 de locuri este capacitatea stadionului „Arcul de Triumf”

Chiria pe cele 4 stadioane din București, pentru un singur meci

STADION PREȚ Steaua 45.000 euro Arena Națională 35.000 euro Arcul de Triumf 22.000 euro Rapid 12.000 euro

