Încep pregătirile pentru baraj FOTO+VIDEO: Jucătorii naționalei României au ajuns în cantonament, înaintea duelului cu Turcia

Jucătorii convocați de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru duelul decisiv cu Turcia de la baraj au ajuns în cantonament.

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

FOTO+VIDEO. Jucătorii României au ajuns în cantonament

Cu mai puțin de o săptămână înaintea meciului cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, jucătorii României s-au reunit.

„Tricolorii” se pregătesc pentru duelul de la Istanbul în cantonamentul de la Mogoșoaia.

Aceștia au sosit cu zâmbetul pe buze, pregătiți să obțină un rezultat pozitiv împotriva echipei pregătite de Vincenzo Montella.

Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram, Vladimir Screciu sau Nicușor Bancu sunt printre câțiva dintre cei convocați de Mircea Lucescu care și-au făcut azi apariția la Mogoșoaia.

Și cei trei jucători de la FCSB, Daniel Bîrligea, David Miculescu și Florin Tănase, au fost prezenți la întâlnire.

Surprizele Marian Aioani, Claudiu Petrila și Marius Coman au sosit cu zâmbetul pe buze în cantonament, fiind pregătiți de antrenamentele dinaintea meciului cu Turcia.

Stranierii Andrei Rațiu și Radu Drăgușin încă nu au ajuns în cantonament. Fundașul lui Rayo Vallecano este titular în partida cu Barcelona din La Liga, de astăzi, în timp ce stoperul lui Tottenham va fi rezervă în meciul cu Nottingham Forest din Premier League, tot azi.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)

(Celta Vigo | Spania, 7/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

