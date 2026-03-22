Încep pregătirile pentru baraj FOTO+VIDEO: Jucătorii naționalei României au ajuns în cantonament, înaintea duelului cu Turcia

Foto: captură Facebook/Echipa națională de fotbal a României
Campionatul Mondial

FOTO+VIDEO: Jucătorii naționalei României au ajuns în cantonament, înaintea duelului cu Turcia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 15:22
alt-text Actualizat: 22.03.2026, ora 15:22
  • Jucătorii convocați de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru duelul decisiv cu Turcia de la baraj au ajuns în cantonament.
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

FOTO+VIDEO. Jucătorii României au ajuns în cantonament

Cu mai puțin de o săptămână înaintea meciului cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, jucătorii României s-au reunit.

„Tricolorii” se pregătesc pentru duelul de la Istanbul în cantonamentul de la Mogoșoaia.

Aceștia au sosit cu zâmbetul pe buze, pregătiți să obțină un rezultat pozitiv împotriva echipei pregătite de Vincenzo Montella.

Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram, Vladimir Screciu sau Nicușor Bancu sunt printre câțiva dintre cei convocați de Mircea Lucescu care și-au făcut azi apariția la Mogoșoaia.

Galerie foto (14 imagini)

Jucătorii naționalei României au ajuns în cantonament. Foto: Captură Facebook/Echipa națională de fotbal a României
+14 Foto
labels.photo-gallery

Și cei trei jucători de la FCSB, Daniel Bîrligea, David Miculescu și Florin Tănase, au fost prezenți la întâlnire.

Surprizele Marian Aioani, Claudiu Petrila și Marius Coman au sosit cu zâmbetul pe buze în cantonament, fiind pregătiți de antrenamentele dinaintea meciului cu Turcia.

Stranierii Andrei Rațiu și Radu Drăgușin încă nu au ajuns în cantonament. Fundașul lui Rayo Vallecano este titular în partida cu Barcelona din La Liga, de astăzi, în timp ce stoperul lui Tottenham va fi rezervă în meciul cu Nottingham Forest din Premier League, tot azi.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

Galerie foto (7 imagini)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery
  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.
  • Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

turcia Campionatul Mondial romania cantonament baraj
Top stiri
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT   Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Nationala
22.03
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Citește mai mult
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT   Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Fost deputat ia indemnizație de merit  ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
Diverse
22.03
Fost deputat ia indemnizație de merit ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
Citește mai mult
Fost deputat ia indemnizație de merit  ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
„Nu ne simțim inferiori”  Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
Campionatul Mondial
22.03
„Nu ne simțim inferiori” Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
Citește mai mult
„Nu ne simțim inferiori”  Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”
B365
22.03
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”
Citește mai mult
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 39 rapid 23 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share