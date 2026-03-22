Sorescu, apel la fanii naționalei Ce spune fundașul lui Gaziantep despre Turcia și despre atmosfera de pe Beşiktaş Park +7 foto
alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 15:34
  • Deian Sorescu (28 de ani) a ajuns în cantonamentul echipei naționale și e nerăbdător să joace în barajul cu Turcia, pentru CM 2026.
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe Beşiktaş Park, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Arena de 43.445 de locuri va fi plină, iar turcii pregătesc o atmosferă infernală pentru tricolori.

Deian Sorescu: „Va fi o atmosferă tare frumoasă”

Deian Sorescu, fotbalist al lui Gaziantep, e obișnuit cu show-ul pe care-l fac fanii naționalei antrenate de Vincenzo Montella.

„Va fi un meci frumos. Va fi un meci interesant, cu o atmosferă foarte, foarte bună.

Comparația dintre noi și cei din Turcia e că noi, pe parcursul anilor, am pierdut plăcerea asta de a merge la stadion, de a urmări meciul și de a vedea spectacol. Cei de acolo nu au pierdut chestia asta. Asta e diferența dintre noi și cei de acolo la ora actuală.

La fiecare meci sunt oameni foarte, foarte mulți în tribună, mai ales când joci cu echipe mari. Într-adevăr, vin să îi vadă pe ei, dar e o atmosferă foarte, foarte frumoasă.

Nu trebuie să ne facem gânduri sau filme, trebuie să fim sănătoși și să fim conectați și motivați.

E un meci pe care îl jucăm pentru milioane de români. În primul rând, jucăm pentru noi, pentru visurile noastre, familia noastră”, a spus Sorescu, citat de digisport.ro.

Detalii interesante despre Beșiktaș Park:

  • Stadionul a fost inaugurat in aprilie 2016
  • Are o capacitate de 42.445 de locuri
  • Gazonul este unul hibrid, ca cel de pe Arena Națională
Putem folosi orice atu pe care îl avem în favoarea noastră. Clar că vom ține cont de orice și cu siguranță se va pune foarte multă presiune pe ei, indiferent că joacă acasă sau nu. Atuul nostru e grupul. Îi rugăm pe fani să fie alături de noi, să ne susțină necondiționat Deian Sorescu

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă se va califica la Mondial, naționala noastră va da piept cu Statele Unite, Paraguay și Australia în grupa D

Cele trei partide s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

