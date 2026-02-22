După ce SUA a obținut medalia de aur la proba de hochei masculin de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, pe contul oficial al Casei Albe a apărut o postare ironică la adresa Canadei.

Postarea americanilor vine ca răspuns la o postare publicată de Justin Trudeau, fostul prim-ministru al Canadei.

Statele Unite, ironie pe rețelele de socializare, după medalia de aur de la Milano-Cortina

„Nu ne puteți lua țara – și nu ne puteți lua jocul”, a scris Justin Trudeau în februarie 2025, după ce Canada a câștigat un meci la hochei împotriva Statelor Unite.

Acum, după ce SUA a luat „aurul” la hochei, pe contul oficial de X al Casei Albe a apărut o postare ironică:

Fotografia reprezintă un vultur, simbolul Statelor Unite, deasupra unei gâște canadiene.

Postarea de pe contul Casei Albe a venit ca urmare a victoriei obținută de echipa Americii împotriva Canadei, scor 2-1, în prelungiri.

Aurul obținut la această ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă este al treilea aur olimpic din istoria echipei masculine de hochei a Statelor Unite și totodată primul după o pauză de 46 de ani.

Americanii nu mai câștigaseră finala Jocurilor de Iarnă din 1980, de la 4-3 istoric cu URSS. E al treilea lor titlu olimpic la hochei.

