E avantajată FCSB? Răspunsul lui Marius Lăcătuș: „Asta e problema la noi” » Ce spune despre faza de la Petrolul - FC Argeș

Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul mare atacant al Stelei, a vorbit despre insinuările de blat la adresa celor de la FCSB, după victoriile cu Botoșani și Oțelul.

„Fiara” a comentat și faza controversată din finalul meciului de vineri, dintre Petrolul și FC Argeș, 2-1.

După ultimele două partide din campionat disputate de FCSB (2-1 cu FC Botoșani și 4-1 cu Oțelul) au apărut mai multe discuții legate de aranjamente.

Marius Lăcătuș: „Nu cred că se fac jocurile pentru cineva, a fost o prostie”

Prima dată, Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a fost acuzat de blat de fanii echipei, după meciul de pe 5 februarie.

Ulterior, Oțelul Galați a fost și ea acuzată de suporteri că ar fi aranjat meciul cu FCSB, iar unii au susținut că în aranjament era inclus și transferul lui Joao Paulo la formația campioană. Sorin Cârțu a făcut și el insinuări.

Întrebat dacă FCSB e avantajată în Liga 1 pentru a putea prinde play-off-ul, la finalul sezonului regulat, Marius Lăcătuș a precizat:

„Asta e problema la noi, în momentul când sunt întrebați despre greșeli: «Dom’ne, nu mă bag, nu e problema mea, nu mă pricep». Când te fură pe tine sau e contra ta, iei foc și spui de toate.

Păi, să spui și în momentul când vezi o greșeală la altă echipă. Nu cred că se fac jocurile pentru cineva, a fost o prostie, o greșeală mare ”, a declarat fostul mare atacant la Digi Sport, citat de gsp.ro.

1982-2000 a fost perioada în care Marius Lăcătuș a evoluat ca fotbalist profesionist, interval în care a jucat pentru FCM Brașov, Steaua, Real Oviedo și FC Național

Marius Lăcătuș: „E normal să mai apară și greșeli în arbitraj”

Marius Lăcătuș a comentat și faza controversată din finalul meciului dintre Petrolul și FC Argeș, atunci când arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul chiar înainte ca oaspeții să înscrie, iar golul nu a fost validat:

„E normal să mai apară și greșeli în arbitraj, dar cred că aceste greșeli pot veni în urma unor decizii la limită pe care nu le-ai judecat corect în momentul respectiv.

Când faci greșeli, și nu e singura dată, au fost foarte multe meciuri la noi în campionat în care deciziile arbitrului au fost corectate de VAR sau deloc.

Au fost multe decizii greșite și cred că e loc de mai bine, nu suntem la un nivel ridicat sau foarte bun în campionatul intern”.

Fostul atacant a vorbit și despre comunicatul transmis după meci de CCA, care a precizat că Radu Petrescu a comis o greșeală, iar golul trebuia validat.

„Eu cred că este primul comunicat pe care îl fac imediat după meci, adică până acum nu am mai văzut.

Depinde cum te exprimi, adică tonalitatea, dar într-un fel a făcut bine Coman (n.r. - Dani Coman, președintele clubului FC Argeș) că a luat jucătorul (n.r. - pe Adel Bettaieb) de la flash-interviu.

Atunci când apar acolo imediat după meci, jucătorii ar putea vorbi foarte mult despre arbitri și pot fi suspendați, cum a zis și Dani”.

