E avantajată FCSB?  Răspunsul lui Marius Lăcătuș: „Asta e problema la noi” » Ce spune despre faza de la Petrolul - FC Argeș +20 foto
Marius Lăcătuș
Superliga

E avantajată FCSB? Răspunsul lui Marius Lăcătuș: „Asta e problema la noi” » Ce spune despre faza de la Petrolul - FC Argeș

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 14.02.2026, ora 12:06
  • Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul mare atacant al Stelei, a vorbit despre insinuările de blat la adresa celor de la FCSB, după victoriile cu Botoșani și Oțelul.
  • „Fiara” a comentat și faza controversată din finalul meciului de vineri, dintre Petrolul și FC Argeș, 2-1.

După ultimele două partide din campionat disputate de FCSB (2-1 cu FC Botoșani și 4-1 cu Oțelul) au apărut mai multe discuții legate de aranjamente.

Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Citește și
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Citește mai mult
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”

Marius Lăcătuș: „Nu cred că se fac jocurile pentru cineva, a fost o prostie

Prima dată, Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a fost acuzat de blat de fanii echipei, după meciul de pe 5 februarie.

Ulterior, Oțelul Galați a fost și ea acuzată de suporteri că ar fi aranjat meciul cu FCSB, iar unii au susținut că în aranjament era inclus și transferul lui Joao Paulo la formația campioană. Sorin Cârțu a făcut și el insinuări.

Întrebat dacă FCSB e avantajată în Liga 1 pentru a putea prinde play-off-ul, la finalul sezonului regulat, Marius Lăcătuș a precizat:

„Asta e problema la noi, în momentul când sunt întrebați despre greșeli: «Dom’ne, nu mă bag, nu e problema mea, nu mă pricep». Când te fură pe tine sau e contra ta, iei foc și spui de toate.

Păi, să spui și în momentul când vezi o greșeală la altă echipă. Nu cred că se fac jocurile pentru cineva, a fost o prostie, o greșeală mare”, a declarat fostul mare atacant la Digi Sport, citat de gsp.ro.

1982-2000
a fost perioada în care Marius Lăcătuș a evoluat ca fotbalist profesionist, interval în care a jucat pentru FCM Brașov, Steaua, Real Oviedo și FC Național

Marius Lăcătuș: „E normal să mai apară și greșeli în arbitraj

Marius Lăcătuș a comentat și faza controversată din finalul meciului dintre Petrolul și FC Argeș, atunci când arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul chiar înainte ca oaspeții să înscrie, iar golul nu a fost validat:

E normal să mai apară și greșeli în arbitraj, dar cred că aceste greșeli pot veni în urma unor decizii la limită pe care nu le-ai judecat corect în momentul respectiv.

Când faci greșeli, și nu e singura dată, au fost foarte multe meciuri la noi în campionat în care deciziile arbitrului au fost corectate de VAR sau deloc. 

Au fost multe decizii greșite și cred că e loc de mai bine, nu suntem la un nivel ridicat sau foarte bun în campionatul intern”.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
labels.photo-gallery

Fostul atacant a vorbit și despre comunicatul transmis după meci de CCA, care a precizat că Radu Petrescu a comis o greșeală, iar golul trebuia validat.

„Eu cred că este primul comunicat pe care îl fac imediat după meci, adică până acum nu am mai văzut. 

Depinde cum te exprimi, adică tonalitatea, dar într-un fel a făcut bine Coman (n.r. - Dani Coman, președintele clubului FC Argeș) că a luat jucătorul (n.r. - pe Adel Bettaieb) de la flash-interviu. 

Atunci când apar acolo imediat după meci, jucătorii ar putea vorbi foarte mult despre arbitri și pot fi suspendați, cum a zis și Dani”.

Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport
Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport

Galerie foto (17 imagini)

Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport
+17 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Ne deranjează pe toți”  Costel Gâlcă, iritat de o întrebare de la conferință: „Spune-mi, explică-mi plânsul!”
Cupa Romaniei
11:50
„Ne deranjează pe toți” Costel Gâlcă, iritat de o întrebare de la conferință: „Spune-mi, explică-mi plânsul!”
Citește mai mult
„Ne deranjează pe toți”  Costel Gâlcă, iritat de o întrebare de la conferință: „Spune-mi, explică-mi plânsul!”
Schimb de mesaje Bergodi - Pancu  Dialogul dintre cei doi tehnicieni, după scandalul din derby-ul CFR - U Cluj
Superliga
11:48
Schimb de mesaje Bergodi - Pancu Dialogul dintre cei doi tehnicieni, după scandalul din derby-ul CFR - U Cluj
Citește mai mult
Schimb de mesaje Bergodi - Pancu  Dialogul dintre cei doi tehnicieni, după scandalul din derby-ul CFR - U Cluj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
petrolul ploiesti Marius Lacatus liga 1 fc arges fcsb
Știrile zilei din sport
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Campionate
14.02
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Citește mai mult
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Stranieri
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Citește mai mult
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Campionate
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Citește mai mult
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Superliga
14.02
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Citește mai mult
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
00:14
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO. Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO.  Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
23:53
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Top stiri din sport
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Superliga
14.02
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Citește mai mult
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Handbal
14.02
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Citește mai mult
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Campionate
14.02
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Citește mai mult
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Jocurile Olimpice
14.02
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Citește mai mult
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 34 rapid 19 Universitatea Craiova 58 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share