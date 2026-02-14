„Ne deranjează pe toți”  Costel Gâlcă, iritat de o întrebare de la conferință: „Spune-mi, explică-mi plânsul!” +43 foto
Costel Gâlcă
Cupa Romaniei

„Ne deranjează pe toți” Costel Gâlcă, iritat de o întrebare de la conferință: „Spune-mi, explică-mi plânsul!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 11:50
  • Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre eliminarea echipei sale din Cupa României.
  • Farul - Rapid se joacă duminică, de la ora 17:00, în etapa #27 din Liga 1. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid era nevoită să câștige ultimul meci din grupele Cupei României, de marți, împotriva CFR-ului. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar giuleștenii au ratat calificarea în sferturi.

Costel Gâlcă, despre eliminarea Rapidului: „Ne deranjează pe toți”

Rapid a încheiat pe locul 3 în grupa A, cu 4 puncte acumulate. FC Argeș și CFR s-au calificat în sferturile Cupei României.

Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre eliminarea echipei sale din Cupă. Întrebat dacă a greșit atunci când a decis să menajeze câțiva jucători în partide decisivă cu CFR, acesta a spus:

„Nu, niciodată. Indiferent de lotul pe care îl am, o să dau șanse tuturor să joace. E important pentru toți jucătorii să simtă că fac parte din lot. Dacă ne bazăm doar pe 11-12 jucători, e grav.

Ne deranjează pe toți eliminarea. Era un obiectiv important pentru noi. Pentru mine e tot timpul presiune pentru că întotdeauna îmi doresc să câștigăm, să arătăm bine și să mulțumim suporterii”, a spus Costel Gâlcă, conform sport.ro.

CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (12).jpg
CFR Cluj - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (12).jpg

O întrebare din partea jurnaliștilor prezenți la conferința premergătoare meciului cu Farul l-a deranjat pe Costel Gâlcă.

I s-a spus că s-a plâns de multe ori că nu are destui jucători în lot și a fost întrebat dacă e mulțumit de componența echipei sale din acest moment.

Cum m-am plâns? În ce fel? Spune-mi, explică-mi plânsul. Am spus tot timpul că mi-am dorit jucători pentru a avea doi pe post de valori mai apropiate", a spus Costel Gâlcă.

Jucătorii transferați de Rapid în această iarnă

  • Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo
  • Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro
  • Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro
  • Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris
  • Talisson (23 de ani), atacant - transfer de la Red Bull Bragantino

Rapid se află pe locul 2 în Liga 1, cu 49 de puncte acumulate, la unul singur distanță de liderul Craiova.

Cupa Romaniei liga 1 rapid costel galca
