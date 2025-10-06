Mașini pe gazonul din Ghencea Ce eveniment se va organiza pe stadionul Steaua + Unde își vor disputa „militarii” meciul din etapa #11

Stadionul Steaua va fi gazda celei de-a cincea ediții a evenimentului DropDown.

Expoziția auto din Ghencea va avea loc pe 25 și 26 octombrie 2025.

DropDown 2025 este o expoziție auto care va aduce în fața publicului exemplare auto tunate, retro, dar și vehicule de competiție.

Stadionul Steaua, gazda unei expoziții auto

Pasionații de mașini vor putea vedea exemplare rare de autoturisme pe stadionul din Ghencea. De asemenea, la eveniment vor fi organizate și activități tematice dedicate, demonstrații dar și zone interactive.

Totodată, la evenimentul din Capitală vor fi prezenți și specialiști din domeniul auto. Ediția din 2025 va fi împărțită în patru zone ale stadionului.

Pe gazon vor putea fi admirate mașinile, în timp ce restul atelierelor și activitățile tematice se vor afla în partea superioară a arenei, dar și în parcarea subterană. La finalul primei zile, pe stadion va avea loc și o petrecere VIP.

„Ediția cu numărul 5 a evenimentului DropDown revine într-o locație emblematică – Stadionul Ghencea din București.

Timp de două zile, vom aduce la un loc iubitori din industria auto retro, tuning și OEM, precum și specialiști în domeniu: vendori auto, service-uri (mecanică, vopsitorie) și ateliere de detailing.”, au transmis organizatorii evenimentului.

Prețul biletelor la eveniment pornesc de la 50 de lei pe zi, pentru acces general, iar un pachet pentru cele două zile costă 80 de lei.

În trecut, pe stadionul din Ghencea au mai fost organizate ceremonii de absolvire. De asemenea, FCSB și echipa națională a României și-au disputat meciuri considerate pe teren propriu în Ghencea.

Steaua București, echipa care își joacă toate meciurile de pe teren propriu în Ghencea, va juca în deplasare pe 25 octombrie, prima zi de expoziție. „Militarii” vor da piept cu Olimpia Satu Mare, în etapa #11 a Ligii 2.

