„Zici că-i Procesul Etapei la palat”  VIDEO. Denis Alibec, replică fabuloasă pentru Becali: „Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi”

Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul, i-a dat o replică acidă lui Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB.

Becali a sugerat în mai multe rânduri că l-a trimis pe Alibec înapoi la Constanța pentru a le încurca pe rivalele campioanei în lupta pentru play-off.

După victoria obținută de FCSB, scor 4-1, cu Metaloglobus, patronul roș-albaștrilor l-a ironizat pe atacantul în vârstă de 35 de ani pentru evoluția sa din meciul pierdut de Farul, 0-1, cu FC Argeș.

Răspunsul lui Alibec nu a întârziat să apară.

Denis Alibec: „Becali să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”

Chestionat pe marginea acestui subiect la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj, atacantul revenit în această iarnă la Farul, după experiența nefastă de la FCSB, i-a oferit un răspuns acid lui Becali.

„Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la palat. Ce să zic, dacă el... eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a declarat Alibec la conferința de presă.

Ce declarase Gigi Becali despre Denis Alibec

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că regretă că l-a vândut pe Denis Alibec la Farul și că l-a împrumutat pe Dennis Politic la Hermannstadt, până la finalul sezonului.

„De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic, și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt.

Nu ai văzut aseară? (n.r. - duminică) Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo. Gigi Becali, despre Denis Alibec

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 28 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 28 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 28 17 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

