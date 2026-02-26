„Suntem vinovați” Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care FCSB este aproape să rateze play-off-ul: „Prea multe contra noastră”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a numit principalul motiv pentru care roș-albaștrii sunt aproape de a rata accesul în play-off.

Mihai Stoica susține că numărul mare de meciuri europene și accidentările unor jucători importanți și-au pus amprenta pe parcursul sub așteptări al trupei lui Charalambous.

Mihai Stoica: „Suntem vinovaţi”

„Elias a zis bine că ruşinea e când îţi baţi joc de meserie. Se întâmplă, dar s-au întâmplat prea multe contra noastră. Nu e ruşinos. Dacă făceam ceva greşit, dacă jucau jucători cu patru cartonaşe, atunci ne era ruşine.

Tragem de astea... 36 de meciuri într-un an jumătate atârnă greu. Vreau să mai văd o echipă din România să ajungă să joace atâtea meciuri, o altă echipă care să poată gestiona mai bine situaţia decât am făcut-o noi.

Acum pot să spun că suntem vinovaţi că n-am adus jucători, n-am ştiut că se accidentează în cele mai importante momente fotbalişti care sunt extrem de importanţi la noi”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Mihai Stoica: „Nu am capitulat”

Președintele CA de la FCSB a declarat că nu și-a luat gândul de la accederea în play-off, dar este conștient că situația este una delicată, în condițiile în care campioana stă la mâna rezultatelor.

„N-am capitulat, am luat-o în glumă. Am spus ce cred, aş vrea să mă înşel.

Cred că U Cluj va câştiga cu Galaţiul, FC Argeş cu Dinamo cred că va pierde, dar va câştiga meciul cu Slobozia, deşi nu e uşor, că Slobozia se duce să joace că are nevoie mare de puncte, fiind în cursa pentru evitarea locurilor de baraj, că le poate băga pe Csikszereda şi Petrolul sub ea.

CFR Cluj are un program foarte complicat, dar pentru ca noi să intrăm în faţa lui CFR, câştigând cele două meciuri care ne-au rămas, atunci ei trebuie să piardă un meci şi să facă un meci egal, ceea ce este complicat, având la Farul şi acasă cu Dinamo.

Nu e capitulare, doar am relaxat situaţia că m-am gândit că aşa e bine să fac. După meciul cu Metaloglobus am intrat în vestiar şi le-am spus că au obiectiv să câştige play-out-ul. Ce o să facem, ne retragem, ne ascundem? Asta e situaţia, suntem vinovaţi toţi şi mergem în continuare”, a concluzionat Mihai Stoica pentru sursa citată.

Înainte de ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB ocupă 7, cu 43 de puncte, la 3 în spatele celor de la FC Argeș, formație ce se află pe ultimul loc de play-off.

Pentru a obține un loc în Top 6, campioana are nevoie ca una dintre U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș să nu câștige niciun meci în ultimele două runde. „Feroviarii” ar trebui să obțină cel mult un punct.

