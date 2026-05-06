„Steaua a inventat presingul, nu Guardiola” Victor Pițurcă, despre Steaua '86: „Am merita statui” + Ce spune despre o implicare la CSA

Victor Pițurcă (69 de ani), fost mare internațional român, a vorbit despre generația Steaua ’86.

Fostul selecționer a rememorat finala de la Sevilla, a subliniat că membrii generației Steaua ’86 ar merita statui și a vorbit despre cum ar arăta acea echipă în fotbalul actual.

Membrii echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni au fost prezenți la un eveniment organizat la Parlamentul României, cu o zi înainte de împlinirea a 40 de ani de la performanța istorică de la Sevilla.

Victor Pițurcă, despre indemnizațiile pentru componenții Stelei ’86: „Niciodată nu e prea târziu!”

Întrebat ce ar trebui să știe tinerii despre Steaua ’86, Pițurcă a spus:

„E greu de spus, fiindcă au trecut deja 40 de ani. Noile generații cred că nici nu ne cunosc foarte bine, pentru că eu zic că performanța noastră nu a fost mediatizată cum ar fi trebuit.

Cine este interesat de fotbal, cine iubește fotbalul, cine iubește Steaua cred că ne cunoaște performanțele și nu le va uita niciodată.

Acum sper că și cu ziua de astăzi, și cu ce va urma, noile generații vor cunoaște această fantastică echipă, care a avut performanțe extraordinare de-a lungul a 4-5 ani”.

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a anunțat, miercuri, că va depune un proiect legislativ care să le permită tuturor componenților echipei Steaua '86 să primească indemnizație de merit din partea statului român.

„Eu personal nu am dat importanță prea mare (n.r. - indemnizațiilor) și cred că am greșit. Am fost în prim-planul media mulți ani de zile și puteam să abordez acest subiect, dar au fost colegi de-ai noștri care s-au și stins din cauza situației financiare.

Știți proverbul, niciodată nu e prea târziu. Deci e în regulă, fiindcă și în momentul ăsta sunt colegi de-ai noștri care, din punct de vedere financiar… Hai să nu vorbim despre asta, e vorba de respectul care trebuie să existe pentru performanțele noastre”, a mai spus Pițurcă.

Pițurcă, despre marele regret al generației Steaua ’86: „La Tokyo am fost puțin relaxați și ne-a costat!”

Victor Pițurcă a rememorat și atmosfera finalei de la Sevilla, în care Steaua a învins Barcelona după loviturile de departajare, scor 0-0 (2-0 d.pen.).

„Imaginați-vă că am ieșit în stadion, stadionul plin de fani ai Barcelonei. Citisem că erau și fani de-ai Sevillei. N-am simțit lucrul ăsta, am auzit numai câteva voci ale suporterilor români.

Tot meciul a avut o încărcătură mare pentru noi, fiindcă imaginați-vă că ne doream toți să nu se califice Barcelona. Jucam în Spania, însă a fost un lucru pozitiv, fiindcă am jucat și cu puțină frică.

Așa s-a întâmplat și cu Anderlecht, care avea o echipă extraordinară, așa s-a întâmplat și cu Dinamo Kiev. Am avut puțină teamă și am câștigat jocurile”, a mai spus fostul internațional.

În schimb, la Tokyo, la Cupa Intercontinentală, am fost puțin relaxați și ne-a costat, iar după ani de zile îmi dau seama cât conta acea victorie, acea cupă câștigată, fiindcă eram campionii lumii în momentul în care câștigam Cupa Intercontinentală. Victor Pițurcă, fost fotbalist român

Victor Pițurcă: „Probabil m-aș implica la Steaua, dacă va fi nevoie de mine”

Pițurcă a afirmat că membrii generației Steaua ’86 ar merita statui.

„Eu cred că am merita, fiindcă această performanță nu știu dacă va mai fi atinsă. Însă, pentru mine, în momentul de față e important un lucru: ca Steaua să revină în prim-planul fotbalului, nu numai românesc, ci și european”

Întrebat dacă s-ar implica la Steaua, în cazul în care clubul ar reveni în prima ligă, Pițurcă a lăsat ușa deschisă.

Am mai spus lucrul ăsta. Mai am 2-3 zile și schimb prefixul, dar probabil, la Steaua, dacă va fi nevoie de aportul meu, cred că m-aș implica. Victor Pițurcă

Steaua ocupă locul 4 în play-off-ul Ligii 2, cu 48 de puncte. Corvinul este lider, cu 65 de puncte, urmată de Sepsi, cu 60 de puncte, și de FC Voluntari, cu 58 de puncte.

Fostul atacant a vorbit și despre cum ar arăta Steaua ’86 în fotbalul actual.

„Am vorbit cu Loți Boloni acum două zile și ne gândeam cum am abordat noi meciurile cu Anderlecht, cu puțină teamă, dar cu o furie care ne-a permis să facem adversarul șah-mat.

Cred că jocul nostru, sigur, ar fi mult mai îmbunătățit astăzi. Imaginați-vă că noi am jucat finala, dar nu cunoșteam Barcelona. N-am văzut-o jucând un joc.

Deci și noi am fi astăzi poate la alt nivel, dar jocul nostru ar fi surclasat orice echipă. Dacă ne prindea într-o zi bună, era foarte greu, fiindcă la noi circula mingea.

Aveam tehnica, abilitatea ca mingea să circule foarte rapid, una, două atingeri. Acest joc ar pune în dificultate orice mare echipă”, a mai spus fostul fotbalist.

Nu văd la echipele mari jucând dintr-o atingere. E Barcelona, care plimbă mingea foarte mult, o ține în posesie. Dar jocul Stelei era altceva. Citeam că Guardiola a inventat presingul. Nu, Steaua a făcut acel lucru. Victor Pițurcă

Fostul atacant a vorbit și despre echipele care, în opinia sa, au un stil de joc apropiat de cel al Stelei din anii ’80.

„La un moment dat a fost și Liverpool. Mai e și Inter, echipa lui Cristi Chivu.

Bine, păstrăm proporțiile. Eu cred că echipa noastră era mai bună decât a lui Cristi. Și el a reușit această mare performanță. E și Bayern Munchen, care are un joc ofensiv bine pus la punct”

Victor Pițurcă: „Iovan ar valora acum peste 100 de milioane. Belodedici a câștigat două UCL”

Pițurcă a vorbit și despre valoarea pe care ar fi avut-o unii dintre foștii săi colegi în fotbalul de astăzi.

„Mă gândesc, de exemplu, la un Iovan. Un Iovan, părerea mea, ca fundaș dreapta în momentul de față, eu cred că ar costa peste 100 de milioane.

Belodedici? Nu mai vorbesc. Belo a câștigat două Champions League și n-a jucat la o echipă pe măsura valorii lui. A fost la Valencia, mi se pare, dar Belo trebuia să joace la Real Madrid, la Barcelona.

După ce am câștigat Cupa Campionilor, Anderlecht a vrut să mă cumpere. Am înțeles că voiau să dea 4 milioane de dolari pe mine atunci. 4 milioane de dolari atunci era o sumă fantastic de mare. Dacă aș echivala-o acum cu ce înseamnă, nu știu”, a mai spus Pițurcă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport