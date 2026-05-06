Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”

alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 11:06
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 11:10
  • Gabi Balint (63 de ani), fost mare internațional român, a cerut ca toți jucătorii care au făcut parte din echipa care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 să beneficieze de aceeași recunoaștere din partea statului român.

După decesul lui Emeric Ienei, Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registrul indemnizațiilor de merit: Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan și Mihai Majearu.

Balint, mesaj în Parlament: „Am fost o echipă atunci, să fim tratați ca o echipă și astăzi!”

Balint a citit un mesaj pregătit de componenții Stelei '86 în cadrul unui eveniment organizat la Parlament de deputatul AUR Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților, în contextul împlinirii a patru decenii de la finala câștigată de Steaua la Sevilla.

„Mulțumim pentru această onoare de a ne primi aici. Astăzi, la 40 de ani de la momentul în care o echipă românească scria istorie în Europa, ne aflăm aici cu recunoștință pentru invitația de a celebra împreună acea victorie.

În 1986, nu am fost doar niște jucători pe teren, am fost o echipă. Am fost bucuria și mândria unei țări întregi, trăite în același timp de milioane de români. În acel moment, nu existau diferențe între noi, nu existau nume mai importante sau mai puțin importante.

Exista o singură echipă, un singur drum și o singură victorie. Astăzi, după patru decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată. Dar simțim, în același timp, că această recunoaștere nu este încă deplină”, a spus Gabi Balint.

O parte dintre colegii noștri beneficiază deja de indemnizația de merit, acordată de statul român, un gest firesc, pe care îl respectăm și îl salutăm. Pentru ceilalți însă, deși parte a aceleiași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Înțelegem regulile și limitele existente, înțelegem că există proceduri, dar credem că sunt momente în care o performanță unică cere o decizie pe măsură. Gabi Balint, fost mare fotbalist

Acesta a spus că foștii jucători nu cer privilegii, ci doar o recunoaștere corectă pentru performanța istorică din 1986.

„Pentru că o victorie realizată împreună nu poate fi recunoscută doar pe jumătate. Nu cerem privilegii, nu cerem tratament special. Ne dorim doar ca această recunoaștere să fie dusă până la capăt, în mod firesc și drept.

Astăzi, în fața dumneavoastră, vă adresăm această rugăminte cu respect și cu încrederea că veți găsi soluția prin care această pagină importantă din istoria sportului românesc să fie închisă așa cum se cuvine.

Am fost o echipă atunci, credem că este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi. Mulțumim!”, a mai transmis Balint

Deputatul Ciprian Paraschiv a anunțat că va depune un proiect legislativ prin care toți componenții echipei Steaua '86 să primească indemnizație de merit din partea statului român. După ce a citit scrisoarea, Balint a completat:

„Am fost, până la urmă, cu același gând. Nu știam că dumneavoastră ați pregătit acest proiect. Noi am vrut doar să vă facem cunoscut mesajul nostru, dorința noastră.”

În 2024, membrii generației Sevilla, în frunte cu Tudorel Stoica, Gabi Balint și Miodrag Belodedici s-au implicat activ pentru ca toți câștigătorii CCE să fie incluși pe listă.

  • Fiecare beneficiar primește lunar suma de 6.240 de lei, echivalentul a 3 salarii minime nete pe economie, înghețate la nivelul din 2019 (3x2.080 lei).
  • De la 1 iulie 2026, după creșterea salariului minim, venitul net va ajunge la aproximativ 2.700 de lei, față de circa 2.574 de lei în prezent.

