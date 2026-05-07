Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua

STEAUA - SEPSI. Alin Techereș (19 ani), fundașul stânga al covăsnenilor, a reușit golul anului în fotbalul românesc.

Cei aproximativ 5.000 de spectatori care s-au strâns pe stadionul din Ghencea, în ziua în care Steaua aniversează 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, au rămas cu gura căscată în minutul 31 al partidei.

Urcat vijelios în ofensivă, Alin Techereș a driblat un adversar și a încercat să-i paseze mingea lui Nacho Heras.

Balonul a fost respins de un rival și a ricoșat la fundașul stânga al covăsnenilor, care nu a stat deloc pe gânduri.

Techereș a trimis mingea direct în poarta lui Adrian Frănculescu, după o rabona de efect, din interiorul careului de 16 metri, și a dublat avantajul oaspeților.

Uluiți de execuția tânărului de 19 ani, coechiperii și-au pus mâinile în cap, apoi l-au felicitat pe Techereș.

Pentru fundașul de 19 ani reușita este una specială. A fost primul său gol marcat la seniori de jucătorul împrumutat de Sepsi de la U Cluj pâna la finele sezonului.

250.000 de euro este cota lui Techereș, potrivit transfermarkt.ro

Înainte de golul senzațional marcat de Techereș, Sepsi deschisese scorul în minutul 19, prin Carl Davordzie.

Techereș, ca Erik Lamela

Golul lui Alin Techereș amintește de reușitele spectaculoase ale lui Erik Lamela.

Pe vremea când evolua la Tottenham, fostul internațional argentinian reușea două astfel de execuții de mare efect.

Cea mai memorabilă a venit într-un derby cu Arsenal, jucat în 2021. Acea reușită avea să-i aducă lui Lamela și premiul Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului.

