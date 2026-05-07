Popovici, mesaj pentru Chivu Ce i-a transmis campionul olimpic tehnicianului campion cu Inter

David Popovici (21 de ani), campionul olimpic la natație, l-a felicitat pe Cristi Chivu (45 de ani) pentru câștigarea titlului în Italia.

Inter a cucerit cel de-al 21-lea titlu din istorie în Serie A, după victoria de duminică cu Parma, scor 2-0, pe San Siro.

Echipa lui Cristian Chivu a devenit matematic campioană cu trei etape înainte de final, având un avans de 12 puncte față de Napoli.

David Popovici, mesaj pentru Cristi Chivu, după câștigarea titlului în Serie A

Campionul olimpic la natație a vorbit despre performanța realizată de antrenorul român și, în plus, a dezvăluit ce se întâmplă în străinătate, atunci când este întrebat de unde e.

„Felicitări, în primul rând, pentru Cristi Chivu. În al doilea rând, de fiecare dată când merg în altă ţară şi poate mă întreabă cineva «De unde eşti?» şi spun «Din România», poate aud un mic oftat, acolo, dar ceva invizibil.

Eu mă bucur de fiecare dată când urc pe podium şi, alături de mine, urcă şi drapelul şi, implicit, toţi oamenii care se identifică cu acest sport, cu ţara noastră.

O fac pentru mine, dar, în acelaşi timp, când câştigăm, câştigăm împreună. Numai că e important să şi pierdem împreună. Acolo se pierde un pic legătura”, a declarat David Popovici, conform as.ro.

Inter nu mai câștigase titlul pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, din 1989, când echipa lui Giovanni Trapattoni devenea campioană după un meci cu Napoli, conform gazzetta.it.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

Inter a dominat Serie A în acest sezon. Echipa lui Chivu are cel mai bun atac al campionatului, cu 82 de goluri marcate, cu 30 mai multe decât Napoli.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport