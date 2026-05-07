Steaua a sărbătorit pe stadionul său 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor. Joi seară, la ora 7, cupa cu urechi mari s-a înălțat în Ghencea. Scenografie impresionantă.

După Steaua - Sepsi, jucătorii care au scris istorie pe 7 mai 1986 au fost aclamați pe teren de fanii roș-albaștri. S-a scandat „Suntem mândri de voi” și „Sevilla, Sevilla”.

Ștefan Iovan, căpitanul eroilor de la Sevilla, a dat lovitura de start la Steaua - Sepsi, în play-off-ul ligii secunde.

Showul de laser și lumini dedicat marii echipe a Stelei a durat 17 minute. „Pentru istorie. Sevilla 86 nu se uită”.

Showul de lumini și laser dedicat Stelei ‘86 a aprins joi seară arena din Ghencea.

A durat 17 minute, de la 21:50 la 22:07, exprimând tot ce a însemnat acea campanie uluitoare.

Steaua 86: „Drumul spre glorie”

„Un vis, o echipă” a fost primul mesaj proiectat la mijlocul terenului. Și „Drumul spre glorie”.

Au fost prezentat toți adversarii în ascensiunea spre „marea finală”, 2-0 la penaltyuri cu Barcelona, pe 7 mai 1986, la Sevilla.

Meciul decisiv s-a derulat pe ecranele stadionului, punctând cu cele patru parade ale lui Duckadam și golurile lui Lăcătuș și Balint.

Portretele eroilor, proiectate pe teren: „Respect Steaua 86”

Ultimele clipe, de extaz, în comentariul live de atunci al lui Teoharie Coca Cosma.

Portretele tuturor jucătorilor și antrenorilor au fost recreate cu laser și lumini și proiectate în cercul de la centrul terenului

La final, alte două mesaje: „Pentru istorie. Sevilla 86 nu se uită”. Și „Respect Steaua 86”

Joi seară, cum s-a terminat meciul Steaua - Sepsi, jucătorii roș-albaștri care au scris istorie pe 7 mai 1986, câștigând Cupa Campionilor Europeni, au fost sărbătoriți la 40 de ani de la marea performanță.

Tudorel și Iovan au ieșit cu trofeul

Simbolurile Stelei '86 au pătruns pe gazon. Ștefan Iovan, căpitanul de la Sevilla, și Tudorel Stoica, liderul echipei în anii '80, suspendat în finala contra Barcelonei, au purtat trofeul și l-au pus la mijlocul terenului. Acolo s-au aliniat.

Videoclipul postat recent de Gabi Balint cu toți cei care au cucerit Europa în urmă cu 40 de ani a rulat pe ecranele arenei.

„Steaua, vino-ncoa , salută galeria!”

Peluza Sud i-a strigat numele lui Helmut Duckadam, apoi a scandat: „Steaua, vino-ncoa, salută galeria!”. Și foștii fotbaliști s-au îndreptat spre peluză.

Se auzea din nou faimoasa scandare din 1986: „Campionii, campionii, ole, ole, ole! Campionii, campionii, ole, ole, ole”.

Cel mai aclamat, Marius Lăcătuș!

Și „Suntem mândri de voi!”. Și „Voi sunteți eroii”. Și „Sevilla, Sevilla”.

În fața peluzei, toți au salutat galeria când și-au auzit numele. Cel mai aclamat, Marius Lăcătuș!

Legendele au făcut turul terenului aplaudați în picioare de toți spectatorii. Pe parcurs, multe opriri și foarte multe fotografii și filmulețe.

Ei sunt eroii de la Sevilla.

Chiar înainte de startul reprizei secunde, pe stadion s-a ținut un minut de reculegere pentru legendele Stelei de la Sevilla care au murit.

Trei fotbaliști, Helmut Duckadam, Ilie Bărbulescu, Lucian Bălan, antrenorul Emeric Ienei și președintele Ion Alecsandrescu.

Cei 5.000 de spectatori au aplaudat în picioare pe arena din Ghencea.

Știrea inițială

București, Ghencea, 7 mai 2026. Steaua încă nu poate promova în Liga 1, dar acest meci de play-off, cu Sepsi, este foarte special pentru fanii roș-albaștrii.

40 de ani de la Sevilla. Tricouri speciale, foaie de joc deosebită la Steaua-Sepsi

Se împlinesc 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni și legendele roș-albastre care au învins Barcelona pe 7 mai 1986 sunt pe stadion. Un show laser a fost pregătit pentru eroii de la Sevilla.

Mulți fani au un tricou alb, dedicat acestei performanțe. 7 mai se vede clar, la fel cel mai prețios trofeu continental și o imagine stilizată cu echipa de atunci.

Organizatorii au pregătit și o foaie de meci deosebită. În mijloc, între cele două formule de start, un logo cu 40 Sevilla ‘86. Și nelipsita cupă cu urechi mari.

Pregătiri pentru primirea legendelor. Portretul lui Nea Imi ocupă un sector întreg

La fan-shop-ul clubului e coadă. De-a lungul bulevardului Ghencea, copiii se opresc să-și facă poze în zona copacilor plantați de curând, lângă „ghivecele” pe care apar pictate tricourile cu numele simbolurilor.

În tribune, mai multă lume ca de obicei. Peluza Sud pregătește scenografia. Sus, prinse de structura acoperișului, 3 „fanioane” mari, amintind de partidele cu Barcelona și Anderlecht, dar și de Supercupa Europei 1987, cucerită în fața lui Dinamo Kiev.

La tribuna a II-a, un banner negru: „Frații noștri din cer strigă, Vrem Steaua în prima ligă”.

Tribuna a II-a, aproape goală la partidele de Liga 2, are primul inel populat.

La peluza opusă, portretul lui Emeric Ienei desfășurat pe un sector întreg.

„Steaua, campioana Europei”. Și Cupa Campionilor s-a înălțat în Ghencea

Legendele și-au ocupat locurile în loje. Și foștii fotbaliști, și cei actuali, și spectatorii așteaptă scenografie galeriei.

„Steaua, campioana Europei”, scrie în baza peluzei.

Fanii sunt la inelul superior. De la mijloc în jos, deschid un steag imens roș-albastru.

Cu plăcuțele roș-albastre și galbene se formează puzzle-ul. Un uriaș 86, în fața căruia se ridică trofeul. Cupa care a făcut România fericită în urmă cu 40 de ani.

Toți suporterii cântă și se aude superb. Dar strică tot când întrerup „Haide, Steaua București! Luptă dacă ne iubești!” cu „M… Dinamo, m… Dinamo”.

Iovan a dat lovitura de start la Steaua - Sepsi

La tribuna a II-a, alt steag cu trofeul și un un mesaj istoric. Cuvintele lui Teoharie Coca Cosma live la TV, de la Sevilla:

„Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni e la București”.

Ștefan Iovan, căpitanul de la Sevilla, a pășit pe gazon în aplauzele întregii arene. El a dat lovitura de start la Steaua - Sepsi.

Spectacolul de laser și lumini e pregătit după meci.

