„Rămâi la CFR?” După Dan Petrescu, se pregătește o nouă plecare: „Vom avea o discuție” +11 foto
Laurențiu Rus foto: imago
„Rămâi la CFR?” După Dan Petrescu, se pregătește o nouă plecare: „Vom avea o discuție”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 20:30
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 21:29
  • Oțelul - CFR Cluj 4-1. Laurențiu Rus (40 de ani) a comentat situația de la club după înfrângerea dezastruoasă de la Galați.
  • Fostul antrenor secund al lui Dan Petrescu, recent plecat de la echipă, a vorbit și despre viitorul său ca membru din staff.

Laurențiu Rus a transmis că CFR-ul se confruntă cu multiple probleme, atât ca joc, cât și ca moral după eșecul cu Hacken, 2-7, și demisia de joi al lui Dan Petrescu.

Oțelul - CFR Cluj 4-1. Laurențiu Rus: „O să avem o discuție”

Oficialul clujenilor nu știe dacă va continua alături de echipă și a confirmat că Dan Petrescu a fost afectat și de recentele probleme de sănătate pe care le-a avut.

„O să avem o discuție, în primul rând cu domnul Petrescu, apoi cu cei din conducere, să vedem ce se va întâmpla.

Într-adevăr, e o perioadă foarte urâtă pentru noi. Cred că jucătorii au nevoie de o perioadă de recuperare, care să fie foarte scurtă.

Trebuie să rezolvăm foarte multe probleme, se vede. Atât în cadrul jocului, cât și cu tot ce se întâmplă la club în acest moment. Cu cât se prelungește mai mult această perioadă, cu atât mai greu vă fi să revenim.

Categoric că erau demoralizați și înainte de meci. Tocmai de asta am vrut să-i ridicăm un pic.

Am controlat oarecum începutul de joc, dar după prima gafă, ați văzut, toată lumea era cu capul în pământ. O atitudine care nu e normală când joci la CFR, indiferent de gafa pe care o faci. Mai era mult de jucat până la final.

A avut un impact și plecarea lui Dan Petrescu. Rezultatul de la Hacken categoric a fost unul dezastruos și foarte greu de digerat de jucători.

Mister a lucrat aici un an și ceva, e greu să schimbi principiile unui antrenor în două-trei zile. A fost o perioadă dificilă. Problemele de sănătate l-au afectat și cel mai important pentru dânsul era să gestioneze partea de sănătate, pentru că e primordială”, a spus Rus, potrivit digisport.ro.

Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport
Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport

