Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a analizat Supercupa României, câștigată de Universitatea Craiova în fața celor de la U Cluj, scor 1-1, 5-3 după penalty-uri.

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Formația din Bănie s-a impus la loviturile de departajare în meciul disputat duminică seară pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Pentru olteni, Supercupa a venit după un sezon în care au câștigat și campionatul, și Cupa României.

Bogdan Cosmescu, analiză dură după cel de-al treilea trofeu pierdut de Bergodi: „Mi se pare că nu are echipă”

Cosmescu a spus că se aștepta la o prestație mai solidă din partea echipei lui Filipe Coelho.

„Eu mă așteptam să fie mai bună Craiova. Sigur că a meritat victoria, a avut mai multe ocazii, putea să câștige în 90 de minute”, a spus acesta, conform primasport.ro.

Analistul a fost mult mai dur când a venit vorba despre U Cluj. Cosmescu este de părere că echipa lui Cristiano Bergodi are probleme clare în mai multe zone ale terenului.

U Cluj este o echipă care are foarte multe probleme. Portarul nu e ce trebuie, golul e al lui în orice variantă. Deci nu are portar în varianta asta. Nu are under. Codrea fundaș central?! Mi se pare o echipă cu probleme serioase. Bergodi face treabă neașteptat de bună pentru ce lot are, cum a făcut și anul trecut. Iar pentru Craiova să știi că nu va fi chiar defilare în parc Bogdan Cosmescu, comentator sportiv

Întrebat dacă este de părere că U Cluj nu are lot, comentatorul Prima Sport a răspuns fără ocolișuri.

„Mi se pare că nu are echipă, îi lipsesc niște chestii. Mi se pare că îi lipsește un fundaș dreapta. Stanjoev e fundaș dreapta?

Mi se pare că are multe slăbiciuni. Under-ul este o slăbiciune mare de tot”, a mai spus Bogdan Cosmescu.

Bergodi are la dispoziție un lot evaluat la aproximativ 20 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Cel mai bine cotați jucători sunt Jovo Lukic, evaluat la 2,2 milioane de euro, Andrei Coubiș și Iossouf Macalou, ambii la 1,2 milioane de euro, urmați de Iulian Cristea și Ousmane Mendy, cotați fiecare la un milion de euro.

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