UTA ARAD - U. CRAIOVA 3-3. Ștefan Baiaram (22 de ani) și Andrei Ivan (28 de ani) au vorbit la finalul meciului despre cele întâmplate pe teren.

Universitatea Craiova a început noul sezon cu o remiză pe terenul celor de la UTA, după ce a condus cu 3-0.

UTA ARAD - U CRAIOVA 3-3 . Ștefan Baiaram, la finalul meciului: „Sunt dezamăgit”

Baiaram a comentat cele întâmplate pe teren, declarându-se dezamăgit de evoluția echipei sale, după scorul de 3-0.

De asemenea, acesta a vorbit și despre perspectivele echipei în ceea ce privește meciurile din Europa, „dubla” din Conference League cu FK Sarajevo.

„Sunt dezamăgit că am terminat la egalitate, din păcate în repriza a doua am cedat pe final. Trebuia să ținem de rezultat și să câștigăm. Nu avem nicio scuză, trebuie să mergem la Craiova și să vedem ce am greșit.

Consider că noi am căzut, nu că ei au pus mari probleme. Au avut ocazii pe greșelile noastre, ne-am gândit că meciul se termina la 3-0, dar din păcate s-a terminat la egalitate.

În Europa sunt adversari mai puternici, ne bucurăm că s-a întâmplat în prima etapă, avem timp sa învățăm și cu siguranță la meciul următor va fi mai bine.

Sunt jucători noi, cu calitate, de asta au fost aduși aici. Au nevoie de timp să se acomodeze, sunt sigur că ne vor ajuta și vor demonstra. Îmi doresc să-mi ajut echipa, să iau un trofeu cu Craiova, iar după vedem ce se va întâmpla”, a declarat Ștefan Baiaram la Prima Sport.

Andrei Ivan, după primul meci de la revenirea la Craiova: „Am încredere în colegii mei”

Atacantul Universității Craiova a vorbit despre jocul de la Arad, dar și despre viitorul său în echipa lui Mirel Rădoi.

„Am avut un cantonament foarte bun, am încredere în colegii mei, chiar dacă am pierdut azi. Suferim împreună și trebuie ca de mâine să lucrăm din nou și să ne pregătim pentru meciul cu FC Argeș.

Dacă sunt aici, probabil că rămân, nu știu nimic momentan, dar e important că mister mă dorește. Eu vreau să rămân aici, mai am doi ani de contract”, a declarat Andrei Ivan pentru sursa citată.

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre”, ep. 10:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport