Baiaram nu se aștepta să fie convocat „Perla" de la U Craiova, dezvăluiri din cantonamentul naționalei: „M-a luat prin surprindere selecționerul"

02.09.2025, ora 13:05
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 13:05
  • Ștefan Baiaram (22 de ani), mijlocaș la Universitatea Craiova, a vorbit despre convocarea în premieră la echipa națională a României.
  • Jucătorul a declarat că își dorește calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor.

România va juca vineri, 5 septembrie, un amical cu Canada la București, iar pe 9 septembrie va face deplasarea în Cipru pentru cel de-al șaselea meci din preliminariile pentru CM 2026.

Ștefan Baiaram, despre prima convocare la națională: „Nu m-am așteptat”

Jucătorul Craiovei a dezvăluit că nu se aștepta să fie convocat la națională pentru meciurile cu Canada și Cipru.

„A fost o bucurie foarte mare. Nu m-am așteptat la acest lucru, m-a luat prin surprindere și pe mine domnul selecționer. Mă bucur că munca pe care am depus-o pe teren s-a văzut și îmi doresc din tot sufletul să fac parte din acest grup și cu siguranță o să dau 100%.

Sunt dornic de a munci, de a face performanță și sunt cu gândul doar la echipa națională acum. Am un moral foarte bun, o încredere foarte mare. Sper să arăt la fiecare antrenament acest lucru”, a declarat Ștefan Baiaram.

De asemenea, jucătorul Craiovei consideră un plus faptul că la națională se află alături de colegii săi de la club, dar și de Alexandru Mitriță, fostul jucător al oltenilor.

„Este un plus acest lucru. Sunt foarte încrezător că o să facem lucruri frumoase împreună și mă bucur că fac parte din acest lot”.

Ștefan Baiaram: „Îmi doresc calificarea la Mondial”

Ștefan Baiaram a mai precizat și care sunt obiectivele sale la echipa națională.

„Îmi doresc să particip la un Campionat European și la un Campionat Mondial cu echipa națională. Îmi doresc să avem rezultate bune, să mă impun ca jucător și sper ca aceste lucruri să urmeze.

Momentan nu-i cunosc foarte bine pe băieți. Este prima dată când mă aflu aici. Dar am urmărit meciurile lor, sunt jucători cu calitate și cu siguranță dacă o să fim uniți vom face lucruri frumoase împreună”, a mai adăugat jucătorul Craiovei.

Îi sunt recunoscător tatălui meu pentru că e prima persoană care m-a încurajat să fac fotbal. Lui îi datorez tot ce sunt în momentul de față. Ștefan Baiaram

