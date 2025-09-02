Imane Khelif face apel la TAS Campioana olimpică contestă decizia World Boxing de a impune teste genetice înainte de competiții

Imane Khelif (26 de ani), campioană olimpică la box, a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Sportiva contestă decizia World Boxing de a-i interzice participarea la competițiile organizate sub egida sa fără efectuarea unui test genetic preliminar.

TAS nu a acceptat cererea pugilistei de a putea participa la competițiile World Boxing până când se judecă definitiv cazul ei.

Apelul a fost depus pe 5 august și a vizat anularea deciziei prin care sportivei din Algeria i s-a interzis participarea la Eindhoven Box Cup sau la orice alt turneu World Boxing până la efectuarea testului, conform theguardian.com.

Totodată, Khelif a solicitat recunoașterea dreptului ei de a concura fără test la Campionatele Mondiale World Boxing, programate între 4 și 14 septembrie.

TAS a respins însă o cerere de suspendare a deciziei World Boxing până la judecarea cazului.

În momentul de față, atât Imane Khelif, cât și World Boxing trebuie să își trimită argumentele scrise către TAS, urmând ca apoi să fie stabilită data audierii, conform sursei citate.

Performanțele lui Khelif de la Paris, unde a câștigat medalia de aur, au generat controverse legate de eligibilitatea de gen.

Sunt pe deplin calificată să particip la această competiție. Sunt femeie. M-am născut femeie, am trăit ca femeie și am concurat ca femeie. Nu există nicio îndoială că există dușmani ai succesului, iar asta dă succesului meu un gust special, din cauza acestor atacuri. Imane Khelif

Tot World Boxing se va ocupa de organizarea Jocurilor Olimpice din 2028, unde Imane Khelif și-a propus să obțină o nouă medalie de aur.

La începutul verii, World Boxing a anunțat că introduce teste de gen obligatorii la toate competițiile organizate sub egida sa.

„Imane Khelif nu va putea participa la categoria feminină la Eindhoven Box Cup, în perioada 5-10 iunie 2025, și la niciun eveniment World Boxing până când nu va fi supusă unui test genetic de determinare a sexului, în conformitate cu regulile şi procedurile de testare ale World Boxing.

Testul PCR este o tehnică de laborator utilizată pentru a detecta material genetic specific, în acest caz gena SRY, care relevă prezența cromozomului Y, care este un indicator al sexului biologic”, a transmis forul.

Realizările lui Imane Khelif;

După participări modeste la Campionatele Mondiale din 2018 și 2019, a obținut medalia de aur la turneul internațional de la Istanbul în 2021.

A devenit prima femeie algeriană care a concurat în competiția de box la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, avansând până în sferturile de finală.

care a concurat în competiția de box la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, avansând până în sferturile de finală. În 2022, Khelif a continuat să strălucească pe scena internațională, câștigând medalia de argint la Campionatele Mondiale, precum și aurul la Jocurile Mediteraneene și la Campionatele Africane.

Cea mai mare realizare a sa a venit în 2024, la Jocurile Olimpice, când s-a impus în finala competiției feminine de box în fața lui Yang Liu (32 de ani), din China.

La Campionatele Mondiale din Serbia din martie 2025, ea nu a putut concura deoarece „nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate”.

