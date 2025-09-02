Ce lovitură pentru U Craiova Un internațional român semnează cu oltenii + Cu cine se mai întărește Mirel Rădoi pentru Conference League
Adrian Rus și Monday Etim. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

Ce lovitură pentru U Craiova Un internațional român semnează cu oltenii + Cu cine se mai întărește Mirel Rădoi pentru Conference League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 11:31
  • Universitatea Craiova este aproape să-l transfere pe Adrian Rus (29 de ani), după ce internaționalul român s-a despărțit de Pisa.
  • De asemenea, oltenii ar fi pe punctul să-l aducă și pe Monday Etim (26 de ani), jucător care a evoluat ultima dată în liga a doua daneză.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi vrea să-și întărească lotul înainte de partidele din Conference League. Primul meci este programat pe 2 octombrie, în deplasare, cu Rakow.

„Sunteți niște câini!” Scandal uriaș la finalul meciului Rayo - Barcelona. Fanii echipei lui Rațiu s-au certat cu catalanii » Au aruncat cu obiecte în Yamal!
Citește și
„Sunteți niște câini!” Scandal uriaș la finalul meciului Rayo - Barcelona. Fanii echipei lui Rațiu s-au certat cu catalanii » Au aruncat cu obiecte în Yamal!
Citește mai mult
„Sunteți niște câini!” Scandal uriaș la finalul meciului Rayo - Barcelona. Fanii echipei lui Rațiu s-au certat cu catalanii » Au aruncat cu obiecte în Yamal!

Craiova ar fi aproape să-l transfere pe Adrian Rus

Fundașul echipei naționale a României, Adrian Rus, ar urma să semneze cu Universitatea Craiova, după despărțirea de Pisa, anunță fanatik.ro. Mai mult, gsp.ro scrie că internaționalul român a semnat deja, în această dimineață, un contract pe un an cu oltenii.

Jucătorul român a reușit promovarea cu Pisa în Serie A la finalul sezonului trecut, dar s-a despărțit de echipa italiană la finalul acestei veri.

42
de meciuri și 2 goluri a reușit Adrian Rus în tricoul lui Pisa

Rus va concura pentru postul de fundaș central cu Romanchuk, Badelj sau Stevanovici.

Adrian Rus revine în prima ligă din România după 6 ani. Ultima echipă la care a evoluat în campionatul intern a fost Sepsi, în sezonul 2018/2019, atunci când a fost împrumutat pentru un an de la formația maghiară Puskas AFC.

1,2 milioane de euro
valorează Adrian Rus, conform Transfermarkt

Craiova ar urma să-l aducă și pe Monday Etim

Echipa antrenată de Mirel Rădoi ar fi aproape să-l aducă și pe jucătorul nigerian Monday Etim de la formația din liga a doua din Danemarca, Hillerod, conform sursei citate.

„Aripa” dreapta joacă pentru Hillerod de anul trecut, atunci când a fost transferat de la Helsingor. În tricoul danezilor, Etim a înscris 14 goluri în 39 de meciuri.

350.000 de euro
valorează Monday Etim, conform Transfermarkt

Adrian Rus a fost propus și la FCSB

Fundașul naționalei a fost dorit și de FCSB, însă Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor nu a continuat negocierile pentru transferul lui Rus din cauza comisionului cerut de impresarul jucătorului.

„Am găsit un fundaș, pe Rus, de la națională. Îmi cere impresarul sau avocatul lui, nu știu, 100.000 de euro. Voi sunteți nebuni? Înseamnă că ați luat-o razna. Păi eu îl transfer pe impresar? În loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă.

Ce e asta? E stăpân de sclavi? Atunci îi dau lui bani și să vină jucătorul gratis, să joace fără bani, că te vinde drept sclav impresarul. Nu sunteți sănătoși. I-am închis telefonul”, a spus Becali.

Adrian Rus FOTO Imago Adrian Rus FOTO Imago
Adrian Rus FOTO Imago

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Campionate
10:56
Dele Alli, concediat de Como Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Citește mai mult
Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
Campionate
10:44
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
Citește mai mult
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
transfer u craiova adrian rus monday etim
Știrile zilei din sport
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
14:05
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Campionate
14:10
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Citește mai mult
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Nationala
12:17
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Citește mai mult
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Stranieri
13:24
„Hagi a acceptat!” Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Citește mai mult
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:14
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
18:46
Protestatarii au oprit La Vuelta! Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
Protestatarii au oprit La Vuelta!  Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
18:02
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
18:53
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Top stiri din sport
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Nationala
09:01
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Citește mai mult
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
09:48
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Superliga
10:30
Radunovic s-a rupt! Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Citește mai mult
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
11:20
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 81 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 17 rapid 10 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
03.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share