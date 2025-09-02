Universitatea Craiova este aproape să-l transfere pe Adrian Rus (29 de ani), după ce internaționalul român s-a despărțit de Pisa.

De asemenea, oltenii ar fi pe punctul să-l aducă și pe Monday Etim (26 de ani), jucător care a evoluat ultima dată în liga a doua daneză.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi vrea să-și întărească lotul înainte de partidele din Conference League. Primul meci este programat pe 2 octombrie, în deplasare, cu Rakow.

Craiova ar fi aproape să-l transfere pe Adrian Rus

Fundașul echipei naționale a României, Adrian Rus, ar urma să semneze cu Universitatea Craiova , după despărțirea de Pisa, anunță fanatik.ro. Mai mult, gsp.ro scrie că internaționalul român a semnat deja, în această dimineață, un contract pe un an cu oltenii.

Jucătorul român a reușit promovarea cu Pisa în Serie A la finalul sezonului trecut, dar s-a despărțit de echipa italiană la finalul acestei veri.

42 de meciuri și 2 goluri a reușit Adrian Rus în tricoul lui Pisa

Rus va concura pentru postul de fundaș central cu Romanchuk, Badelj sau Stevanovici.

Adrian Rus revine în prima ligă din România după 6 ani. Ultima echipă la care a evoluat în campionatul intern a fost Sepsi, în sezonul 2018/2019, atunci când a fost împrumutat pentru un an de la formația maghiară Puskas AFC.

1,2 milioane de euro valorează Adrian Rus, conform Transfermarkt

Craiova ar urma să-l aducă și pe Monday Etim

Echipa antrenată de Mirel Rădoi ar fi aproape să-l aducă și pe jucătorul nigerian Monday Etim de la formația din liga a doua din Danemarca, Hillerod, conform sursei citate.

„Aripa” dreapta joacă pentru Hillerod de anul trecut, atunci când a fost transferat de la Helsingor. În tricoul danezilor, Etim a înscris 14 goluri în 39 de meciuri.

350.000 de euro valorează Monday Etim, conform Transfermarkt

Adrian Rus a fost propus și la FCSB

Fundașul naționalei a fost dorit și de FCSB, însă Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor nu a continuat negocierile pentru transferul lui Rus din cauza comisionului cerut de impresarul jucătorului.

„Am găsit un fundaș, pe Rus, de la națională. Îmi cere impresarul sau avocatul lui, nu știu, 100.000 de euro. Voi sunteți nebuni? Înseamnă că ați luat-o razna. Păi eu îl transfer pe impresar? În loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă.

Ce e asta? E stăpân de sclavi? Atunci îi dau lui bani și să vină jucătorul gratis, să joace fără bani, că te vinde drept sclav impresarul. Nu sunteți sănătoși. I-am închis telefonul”, a spus Becali.

