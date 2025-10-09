Meci special pentru Ștefan Bodișteanu Mijlocașul moldovean a visat să joace pentru România , dar a ales Moldova dezamăgit de selecție
Ștefan Bodișteanu a ales naționala Republicii Moldova (stânga) după ce a îmbrăcat tricoul României la loturile de juniori și tineret (colaj foto / Imago - Sport Pictures): GOLAZO.ro)
Meci special pentru Ștefan Bodișteanu Mijlocașul moldovean a visat să joace pentru România, dar a ales Moldova dezamăgit de selecție

Publicat: 09.10.2025, ora 20:56
  • Mijlocașul stânga de la FC Botoșani, Ștefan Bodișteanu (22 de ani), fost internațional de tineret al României, a ales din martie 2025 să reprezinte naționala Moldovei.
  • Amicalul de pe Arena Națională îl aduce față în față cu naționala pe care a visat să o reprezinte.

Meciul amical România – Moldova, programat în această seară pe Arena Națională, de la ora 21:00, are o semnificație aparte pentru mijlocașul moldovean Ștefan Bodișteanu (22 de ani), legitimat la FC Botoșani, liderul surpriză din Liga 1.

Ștefan Bodișteanu a renunțat la naționala României pentru a juca la reprezentativei Republicii Moldova

Născut la Chișinău pe 1 februarie 2003, dar format în fotbalul românesc, Bodișteanu se va afla față în față cu naționala al cărei tricou visa cândva să-l poarte. Fotbalistul deține dublă cetățenie.

Fost internațional de juniori și tineret al României, Bodișteanu a ales în martie 2025 să joace pentru naționala Moldovei, după ce s-a declarat dezamăgit de modul în care Federația Română de Fotbal și selecționerii din trecut l-au tratat.

Tatăl fotbalistului a acuzat în termeni duri selecția din România, după ce Ștefan Bodișteanu nu a mai intrat în vederile lui Daniel Pancu pentru reprezentativa de tineret U21.

Daniel Pancu nu l-a convocat pe Ștefan Bodișteanu considerând că are jucători mai buni decât el pe postul lui: Tavi Popescu, Ștefan Baiaram, Rareș Ilie, Ianis Stoica și Andrei Gheorghiță.

Ștefan Baiaram (22 de ani) se află acum în lotul convocat de Mircea Lucescu și este anunțat titular împotriva naționalei Republicii Moldova.

„Visul nostru era să joace pentru România”

„Eu sunt un părinte care nu mă implic în activitatea sportivă a copilului. Sunt antrenor de lupte și am condus loturi naționale.

E tare straniu că Ștefan a jucat la toate loturile de juniori ale României, de la 15 ani până la U20, iar de la 20 în sus nu a mai fost convocat. Metodele de selecție în România sunt foarte stranii”, a declarat părintele lui Ștefan Bodișteanu, pentru Fanatik.

„Moldova este o alegere mai stabilă și mai garantată”

Tatăl jucătorului a adăugat: „Până la urmă, Moldova este țara unde el s-a născut. Cei de la Federația Moldovenească de Fotbal ne-au contactat, prin selecționerul Serghei Cleșcenco.

Au spus că ar avea nevoie de el, iar noi am considerat că este o alegere mai stabilă și mai garantată. Viitorul va arăta dacă am făcut alegerea corectă. N-a fost o alegere ușoară”.

6
selecții a bifat Ștefan Bodișteanu la naționala Republicii Moldova. Nu a marcat niciun gol și nu trăit până acum bucuria victoriei. A pierdut toate meciurile, iar cu Norvegia (1-11) a jucat 45 de minute, în repriza secundă

Ștefan Bodișteanu este produsul „Academiei Hagi”

Produs al Academiei Hagi, Ștefan Bodișteanu a fost considerat una dintre marile speranțe ale generației sale.

A debutat la seniori pentru Farul Constanța și a fost convocat constant la loturile de juniori ale României, fiind chiar căpitan în unele jocuri.

Bodișteanu a început fotbalul la Zimbru Chișinău, la 7 ani, și cinci ani mai târziu a intrat în Academia Hagi. A debutat în Superliga României la 17 ani, într-un meci Hermannstadt – Viitorul 2-0 (29 iulie 2020).

La acel moment, publicația britanică The Guardian l-a inclus în topul celor mai promițătoare talente născute în 2003.

7
goluri a înscris Ștefan Bodișteanu în tricoul României: 1 la U20, 4 la U19 și două la U17

Bodișteanu nu și-a găsit locul la Farul, care l-a împrumutat la CSA Steaua și Oțelul Galați, iar în 2024 l-a cedat definitiv la FC Botoșani, unde a devenit jucător de bază și a atras atenția selecționerilor moldoveni.

În primăvara acestui an, Bodișteanu a renunțat la naționala României și a acceptat convocarea la prima reprezentativă a Moldovei, pentru meciurile cu Norvegia (22 martie) și Estonia (25 martie), din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

6
goluri și 10 pase decisive a reușit Ștefan Bodișteanu în cele 88 de meciuri jucate în Liga 1 din România

partida amicala romania Republica Moldova stefan bodisteanu
