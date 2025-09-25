Târnovanu, senzațional Portarul FCSB a „sigilat” poarta cu Go Ahead Eagles + Ce au scris jurnaliștii spanioli despre român

- Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul celor de la FCSB, a avut 7 parade.
- Internaționalul român a fost lăudat de presa spaniolă.
FCSB a debutat cu o victorie în faza principală a Europa League, 1-0, și Ștefan Târnovanu a fost unul dintre jucătorii care au.
Ștefan Târnovanu, la înălțime în victoria contra lui Go Ahead Eagles 1-0
În debutul „roș-albaștrilor” în faza principală din Europa League, Ștefan Târnovanu a avut o prestație excelentă.
Două minute după ce David Miculescu a marcat, goalkeeper-ul celor de la FCSB a apărat o două șuturi ale olandezilor.
Suray și Deijl au încercat poarta, pe rând, din careu și de la marginea acestuia, iar Ștefan Târnovanu a respins, de lângă bară, ambele șuturi.
În repriza a doua, Breum a încercat, în mai multe rânduri, să îl învingă pe internaționalul român, însă fără succes.
Ștefan Târnovanu a fost omul meciului, potrivit sofascore.ro. Prestația portarului celor de la FCSB a fost notată cu 8,6.
Galerie foto (15 imagini)
Ștefan Târnovanu, lăudat de presa spaniolă
Intervenția lui Ștefan Târnovanu, din minutul 18, la șutul lui Mathys Suray a fost lăudată, pe rețelele de socializare, de jurnaliștii spanioli.
„E candidat la intervenția sezonului! Târnovanu a asteptat până în ultima clipă pentru a vedea în ce direcție trebuie să plonjeze pentru a-i nega lui Mathis Suray golul”, scrie ESPN, pe contul de X.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)