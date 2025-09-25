Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB

Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul lui FCSB, a fost operat cu succes de apendicită, în ziua meciului cu Go Ahead Eagles.

Fotbalistul va fi nevoit să rămână în Olanda până va primi acordul medicilor să revină în țară.

Mihai Lixandru a făcut deplasarea alături de FCSB în Olanda, pentru duelul cu Go Ahead Eagles, însă n-a mai putut evolua din cauza problemelor medicale.

Mihai Lixandru, operat cu succes de apendicită

Mijlocașul campioanei en-titre a fost supus, azi, la Daventer, unei intervenții chirurgicale urgente de apendicită.

Operația a decurs fără probleme, însă șederea lui Mihai Lixandru în Olanda va fi prelungită până când medicii îi vor da acordul să revină la București.

„Azi cam toată ziua ne-am gândit la ce se întâmplă cu Lixandru. Din fericire, totul s-a rezolvat, a fost doar o simplă operație de apendicită.

El va rămâne câteva zile aici, până va primi acordul medicilor să se întoarcă în țară. Chiar glumeam cu el, că se va întoarce incomplet. Un apendice rămâne aici”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

14 meciuri a jucat Mihai Lixandru în acest sezon

Fără Adrian Șut și Mihai Lixandru pentru duelul cu Go Ahead Eagles, Elias Charalambous a ales să îi titularizeze pe Malcom Edjouma și Baba Alhassan.

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

