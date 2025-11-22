Târnovanu, îngrijorat Portarul nu înțelege ce a pățit FCSB: „Cât timp se întâmplă asta, nu poți să ai pretenții”

- FCSB - Petrolul 1-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul gazdelor, a explicat ce au discutat „roș-albaștrii” la pauză, când se aflau în avantaj.
- Goalkeeperul trage un semnal de alarmă cu privire la poziția ocupată de campioană în Liga 1.
„Roș-albaștrii” au ratat șansa de a se apropia de pozițiile de play-off din Liga 1, după ce au remizat contra celor de la Petrolul.
FCSB - Petrolul 1-1. Ștefan Târnovanu: „Am vorbit la pauză că trebuie să mai marcăm”
Ștefan Târnovanu crede că FCSB trebuia să câștige partida de pe Arena Națională, însă nu a reușit să păstreze ritmul din începutul duelului.
„Din nou, conducem și nu câștigăm. Un meci început foarte bine, marcăm. Trebuia să fie la discreția noastră și putea fi la discreția noastră.
Apoi, am intrat la pauză, 1-0. Am vorbit că trebuie să mai marcăm pentru că și înainte de pauză au avut o ocazie, tot la fel, dintr-o deviere”, a spus Ștefan Târnovanu, la finalul partidei, la Digi Sport.
Portarul celor de la FCSB a vorbit despre golul marcat de Robert Sălceanu, de la aproximativ 30 de metri.
„Prima dată am crezut că vine pe centru să o dau peste, apoi a luat mai mult efect în stânga mea și am încercat să o scot din poartă, dar nu am reușit”, a continuat internaționalul român.
Galerie foto (11 imagini)
Ștefan Târnovanu: „Trebuie să facem cumva să prindem play-off-ul”
FCSB se află în afara pozițiilor de play-off, iar Târnovanu a vorbit despre criza de formă și de rezultate pe care o traversează echipa.
„Sezonul trecut aveam o ocazie, dădeam două goluri din acea ocazie. Acum, avem 4-5 și, pur și simplu, nu mai marcăm.
Nu știu... E ciudat și trebuie să facem cumva, neapărat, să prindem play-off-ul și o cupă europeană, neapărat. Cât timp noi nu câștigăm, va fi foarte departe.
Dacă vom începe să câștigăm 2-3-4 meciuri la rând, va fi aproape, dar trebuie să facem ceva în privința asta”, a spus Ștefan Târnovanu.
La Sibiu am condus, nu am câștigat (3-3 cu Hermannstadt). Cât timp primești gol la fiecare meci, nu ai cum să intri în play-off, să ai pretenții la campionat. E și frustrant să nu câștigi meciul când ai ocazii, posesia. E complicat. Ștefan Târnovanu, portar FCSB
VIDEO. Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul 1-1
Clasamentul în Liga 1
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|16
|35
|2
|FC Botoșani
|16
|32
|3
|U Craiova
|17
|32
|4
|Dinamo
|16
|30
|5
|FC Argeș
|17
|27
|6
|Farul Constanța
|16
|25
|7
|Oțelul Galați
|16
|23
|8
|U Cluj
|17
|23
|9
|UTA Arad
|17
|22
|10
|FCSB
|17
|21
|11
|Unirea Slobozia
|17
|18
|12
|Petrolul Ploiești
|16
|16
|13
|CFR Cluj
|16
|16
|14
|Csikszereda
|17
|16
|15
|Hermannstadt
|16
|11
|16
|Metaloglobus București
|16
|7