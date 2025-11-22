„Nu e vorba de psihic!” Charalambous a identificat cea mai mare problemă de la FCSB, după remiza cu Petrolul: „Din cauza asta nu am câștigat!” +13 foto
Elias Charalambous (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
„Nu e vorba de psihic!” Charalambous a identificat cea mai mare problemă de la FCSB, după remiza cu Petrolul: „Din cauza asta nu am câștigat!”

alt-text Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 23:49
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 01:55
  • FCSB - PETROLUL 1-1. Antrenorul Elias Charalambous (45 de ani) a reacționat după pasul greșit făcut de campioana en-titre în cursa pentru play-off.
  • Tehnicianul celor de la FCSB consideră că nu este vorba despre o „lipsă de concentrare” a jucătorilor.

FCSB a condus cu 1-0 în meciul de pe Arena Națională, dar a fost egalată în primul minut din repriza secundă și nu a mai reușit să marcheze până la finalul partidei.

FCSB - PETROLUL 1-1. Elias Charalambous: „Adversarul a marcat de la 30 de metri, noi am ratat”

În urma acestui rezultat, FCSB se află pe locul 10 în clasament, cu doar 21 de puncte. Distanța față de ultimul loc de play-off se va mări: Oțelul, de pe 7 (23 de puncte), joacă în această rundă cu Farul, de pe 6 (25 de puncte).

„Ce s-a întâmplat? Mereu vin aici să spun ce simt, adevărul. Ați văzut jocul, singurul rezultat pe care ni-l doream era victoria.

Poate am făcut ceva greșit și trebuie să plătim pentru asta și cred că asta s-a întâmplat. Adersarul a șutat de la 30 de metri și a marcat, noi am ratat.

Mă cunoașteți. Nu o să vin aici să caut scuze. E clar, dacă marcam al doilea sau al treilea gol, câștigam. Dacă am acordat șanse adversarului, am remizat”, a declarat Charalambous, după meci.

Elias Charalambous: „Nu e vorba de psihic”

Antrenorul celor de la FCSB consideră că principala problemă a elevilor săi este lipsa eficacității în fața porții.

„Credeți că e lipsă de concentrare când adversarul șutează de la 30 de metri? Nu cred asta. Nu e vorba de psihic.

Am vorbit cu jucătorii, le-am zis că trebuie să marcăm. Ne-am creat șanse, dar trebuie să fim mai concentrați. În multe meciuri nu am reușit să marcăm al doilea gol și le-am dat șanse adversarilor. Trebuie să fim mai concentrați.

Cum să nu fiu îngrijorat când nu câștigăm astfel de meciuri? Nu îmi plac discuțiile acestea, că nu avem noroc sau avem. Cu puțin noroc, astfel de meciuri le câștigi. Trebuie să mergem mai departe, nu avem ce face.

Stoian a marcat, a avut câteva șanse, dar acesta este un motiv pentru care nu am câștigat. Ne creăm ocazii și nu marcăm”, a mai spus tehnicianul cipriot.

FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

VIDEO cu golul marcat de Sălceanu în meciul cu FCSB

10:46
