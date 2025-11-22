Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”

Fiorentina - Juventus 1-1. Suporterii gazdelor au proferat scandări rasiste la adresa atacantului sârb Dusan Vlahovic (25 de ani).

Aribtrul Daniele Doveri a activat protocolul împotriva antirasism, iar meciul a fost aproape de suspendare.

În minutul 8 al partidei de la Firenze, când jocul era oprit pentru un fault al gazdelor asupra lui Manuel Locatelli, suporterii viola au avut un derapaj rasist la adresa lui Vlahovic.

Fanii Fiorentinei, derapaj rasist la adresa lui Dusan Vlahovic

Ultrașii celor de la Fiorentina au scandat frenetic către atacantul celor de la Juventus: „Ești un țigan”.

Arbitrul partidei, Daniele Doveri, nu a trecut cu vederea derapajul suporterilor și s-a îndreptat spre arbitrul asistent pentru a declanșa protocolul împotriva scandărilor discriminatorii.

Deși fanii au fost avertizați de la stația de amplificare de pe „Artemio Franchi”, liniștea nu a ținut mult.

În minutul 15, incidentul s-a repetat, moment în care Daniele Doveri a strâns echipele și a mers pentru un sfert de oră la vestiare, acesta fiind al doilea pas al protocolului.

După reluarea jocului, suporterii echipei lui Paolo Vanoli nu au mai continuat atacurile la adresa atacantului sârb și Fiorentina a evitat suspendarea partidei.

În cazul în care arbitrul activează al treilea pas al protocolului într-un meci, confruntarea este suspendată.

Luciano Spaletti: „Stricăm cel mai frumos joc din lume”

La finalul partidei de pe „Artemio Franchi”, tehnicianul oaspeților, Luciano Spaletti, a criticat aspru derapajul rasist al suporterilor.

„Dusan a reacționat corect, dar din, punct de vedere social, trebuie să nu mai mergem pe stadion să facem lucruri care nu au nicio legătură cu sportul.

Cu cât se întâmplă mai des asta, cu atât stricăm mai mult cel mai frumos joc din lume”, a spus Luciano Spaletti, antrenor celor de la Juventus, la final de meci, potrivit football-italia.net.

