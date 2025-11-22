GOLAZO pe Arena Națională VIDEO: Sălceanu l-a luat prin surprindere pe Târnovanu în FCSB - Petrolul! +11 foto
Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: Capturi - Prima Sport
GOLAZO pe Arena Națională VIDEO: Sălceanu l-a luat prin surprindere pe Târnovanu în FCSB - Petrolul!

Gabriel Neagu
Publicat: 22.11.2025, ora 21:45
Actualizat: 23.11.2025, ora 01:16
  • FCSB - PETROLUL. Robert Sălceanu (21 de ani), fundașul oaspeților, a restabilit egalitatea pe Arena Națională cu un șut de excepție.
  • Fundașul se află la prima reușită la nivel de seniori.

În primul minut al reprizei secunde, Jyry a trimis, din alunecare, o pasă către Robert Sălceanu.

Robert Sălceanu a egalat printr-o execuție de senzație

Fundașul stânga al „lupilor galbeni” a avansat și a șutat puternic, de la aproximativ 30 de metri, iar mingea a luat o traiectorie înaltă după o deviere a lui Ngezana.

Luat prin surprindere, Ștefan Târnovanu s-a întins și a deviat balonul în bară, însă acesta a intrat până la urmă în poartă.

VIDEO: Golul marcat de Sălceanu în meciul cu FCSB

Robert Sălceanu a sprintat spre banca tehnică pentru a celebra prima sa reușită la nivel profesionist alături de Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul.

Pur și simplu m-am găsit cu mingea la picior, am văzut că nu am niciun coechipier pe lângă mine și pur și simplu am decis să șutez. A fost și noroc pentru că a fost deviată de două ori, dar face parte din joc și mă bucur că am reușit să marchez și am adus un punct acasă. Nu m-am gândit că va ieși gol, a fost pe moment. Robert Sălceanu, fundaș Petrolul, la Digi Sport

FCSB - Petrolul, echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Cisotti, Olaru - Miculescu, F. Tănase, O. Popescu - A. Stoian
  • Rezerve: M. Udrea, Zima - V. Crețu, A. Dăncuș, D. Alibec, A. Șut, M. Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Petrolul: Krell - P. Papp, Onguene, Guilherme - Ricardinho, A. Mateiu, D. Dongmo, Jyry, R. Sălceanu - Chică-Roșă, G. Grozav
  • Rezerve: Bălbărău, Y. Roche, L. Dumitriu, M. Dulca, C. Tolea, Doukansky, A. Boțogan, S. Hanca, V. Gheorghe, D. Paraschiv, Doumtsios, A. Dumitrache
  • Antrenor: Eugen Neagoe
Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Capturi - Prima Sport)
Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Capturi - Prima Sport)

Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Capturi - Prima Sport)
