Probleme pentru Tsitsipas Dezvăluiri în presa din Grecia: „Mă devastează mental”

  • Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #27 ATP) a declarat că încă suferă de stres și anxietate din cauza problemelor fizice cu care s-a confruntat în ultima vreme.

Grecul nu se simte foarte bine pentru că problemele sale nu au dispărut nici la US Open, în ciuda tratamentelor.

În ultimul turneu de Grand Slam al anului, Tsitsipas a fost eliminat în turul 2 de Daniel Altmaier, scor 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5.

Probleme mari pentru Tsitsipas. Dezvăluiri în presa din Grecia: „Mă devastează mental”

Sportivul grec nu își regăsește forma de altădată, iar problemele la spate continuă să-l tortureze, ceea ce îi provoacă stres și anxietate.

Stefanos Tsitsipas a vorbit despre perioada dificilă prin care trece și despre problemele cu care se confruntă.

„Mă simt mai bine fizic decât acum două sau trei săptămâni. US Open a fost dificil pentru mine, deoarece am intrat pe teren cu multe îndoieli dacă voi putea termina primul meci.

Am avut gânduri foarte negative, deoarece mă așteptam să fiu mult mai bine după accidentarea la spate. Cu Altmaier am avut nevoie de îngrijiri medicale de două ori.

Și am trecut prin săptămâni în care mi s-au întâmplat multe lucruri neplăcute despre care oamenii nu au habar”, a declarat Tsitsipas, potrivit mundodeportivo.com.

Grecul a mai adăugat că nu știe cum să treacă peste problemele sale și încă încearcă să găsească un remediu.

Mă lupt cu accidentarea mea, încercând să găsesc o modalitate de a mă vindeca. Consult mulți specialiști și fac tot posibilul pentru a înțelege bine ce se întâmplă cu mine. La antrenamentele dinaintea US Open mă simțeam foarte bine, dar din momentul în care am început să concurez, problemele au revenit.

Simt mult stres și anxietate, cred că asta are o influență, la fel și neîncrederea în jocul meu, pe care o simt pentru că nu am câștigat aproape niciun meci în ultimele luni”, a mai spus Tsitsipas.

Tsitsipas a părăsit US Open în turul 2

Grecul nu a reușit să treacă de Dan Altmaier în turul 2 de la ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Să intru într-un meci și să simt imediat disconfortul este ceva care mă distruge emoțional. De mult timp depun eforturi enorme și lucrez multe ore pentru a mă recupera.

Mental, să vezi că nu ești în stare să concurezi după toate astea, mă destabilizează profund”, a mai declarat Stefanos Tsitsipas.

Tenismenul a precizat că vrea să renunțe la rețelele de socializare:

Vreau să mă detașez de rețelele sociale, le-am folosit ca refugiu pentru a scăpa de tot stresul pe care l-am simțit din cauza accidentării și m-am trezit petrecând ore întregi cu telefonul mobil, uitându-mă la videoclipuri.

Să mă îndepărtez de ele este o chestiune de sănătate mintală, vreau să îi inspir și pe alți tineri să facă același lucru”.

12
titluri ATP a cucerit Stefanos Tsitsipas până acum

