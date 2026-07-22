Scandal la FRG! Ofițerul de safeguarding care a luat atitudine împotriva abuzurilor a fost dat afară:  „M-a ferit Dumnezeu de nebuni!”

Steliana Curelea, fost ofițer de safeguarding în cadrul Federației Române de Gimnastică (n.r. FRG), spune că a fost înlăturată deoarece „a vorbit cu presa”.

Curelea a declarat pentru GOLAZO.ro că Federația Internațională de Gimnastică are o investigație în desfășurare cu privire la „cazul Camelia Voinea”.

FRG a transmis redacției un comunicat în care specifică faptul că rolul „ofițerului de safeguarding nu este acela de a emite, înainte de finalizarea verificărilor, opinii sau concluzii publice”. Toate detaliile, mai jos.

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Federația Română de Gimnastică se confruntă, din nou, cu o controversă. Ofițerul de safeguarding Steliana Curelea spune că a fost îndepărtată din structura Comisiei din cauza faptului că a răspuns întrebărilor presei despre cazurile documentate, cu dovezi, despre abuzurile petrecute în gimnastică.

Safeguarding înseamnă protejarea tuturor participanților împotriva violenței, hărțuirii și abuzului neaccidentale, pentru a asigura un mediu pozitiv și sigur.

Safeguarding-ul implică crearea de politici, coduri de conduită și practici sigure pentru a-i proteja pe sportivi, în special pe copii și tineri, și pentru a promova bunăstarea lor fizică și mentală pe termen lung.

Steliana Curelea declara în noiembrie 2025, pentru GOLAZO.ro, despre clipurile în care Camelia Voinea își abuza fiica, pe Sabrina Voinea:

„Să fii mamă și antrenoare nu îți dă dreptul să te comporți oricum cu fiica ta, care îți e și elevă. Vă spun sincer... părerea mea e că se bagă sub covor acest caz și că încercăm să-l ignorăm până trece.

Eu am cunoscut medaliate olimpice care mi-au spus că au medalia într-o pungă de supermarket, sub pat. Nu se uită la ea ca să nu-și amintească bătăile îndurate pentru a o cuceri”.

Steliana Curelea: „ M-am trezit exclusă!”

GOLAZO.ro a luat legătura cu Steliana Curelea, precum și cu FRG, pentru a lămuri ceea ce s-a petrecut. Federația Română de Gimnastică a trimis un comunicat din care vom publica, mai jos, pasaje intercalate în interviul cu fostul ofițer de safeguarding.

Bună ziua, doamna Curelea. Nu mai faceți parte din Comisia de safeguarding a FRG?

Bună ziua. Nu. Lucram la un caz, despre care nu vreau sa vorbesc, și am trimis un mail către clubul ai căror antrenori erau subiectul acestuia. Am pus în CC și adresa de mail a FRG. Și, după doar câteva zeci de minute, am primit un mail de la domnul Viorel Lătărețu, cum că, prin prezenta, să iau la cunoștință. Am deschis documentul, o hotărâre a Comitetului Executiv al FRG, și am văzut că s-a votat o nouă Comisie de Safeguarding, iar eu nu eram președinte, nici membru, nici nimic. M-am trezit exclusă! Asta s-a întâmplat luni, 20 iulie.

Decizia CEx a Federației Române de Gimnastică cu privire la noua alcătuire a Comisiei de Safeguarding.

Legați mailul dumneavoastră și preocuparea pentru binele sportivilor de decizia Comitetului Executiv al FRG?

Eu văd acolo că au votat pe un Google Forms, deci nu știu ce să zic... Eu nu am fost prezentă. Bănuiesc că am fost demonizată pentru că mi-am „permis” să iau atitudine uneori. Am apărat sportivii. De asta acceptasem acest post, care e pe bază de voluntariat! Nu am primit un telefon înainte de la nimeni din cadrul FRG, nu mi-a cerut cineva să fac ceva și eu n-am făcut sau nu știu, n-a venit cineva să-mi spună: „Băi, vezi că nu-ți faci treaba la Federație”.

Și este legală decizia CEx, legată de înființarea acestei noi comisii, din câte știți?

Nu cred. Sunt patru membri în comisie, iar toate acestea ar trebui să aibă cinci. Cred că sunt îndreptățită să depun contestație pentru decizia asta, dar nu vreau să o fac... am impresia că m-a ferit Dumnezeu de nebuni. Se întâmplă niște lucruri foarte dubioase acolo.

În cazul unei sesizări privind o posibilă situație de abuz, ofițerul de safeguarding trebuie să acționeze cu deplină echidistanță, să realizeze o evaluare preliminară obiectivă, să asculte toate părțile implicate și să întocmească o analiză fundamentată, care să fie înaintată structurilor competente ale Federației. FRG pentru GOLAZO.ro

Steliana Curelea: „Parcă vorbeam cu pereții”

De exemplu?

Păi, vă pot spune strict pe „felia” mea de activitate. De șase luni de zile, ba chiar cred că de anul trecut, nu ne-au mai chemat să fim ofițeri de safeguarding la competiții naționale. Iar anul acesta sigur nicio competiție n-a avut ofițeri de safeguarding prezenți în sălile unde s-au desfășurat acestea.

Rolul său (n.r. al ofițerului de safeguarding) nu este acela de a emite, înainte de finalizarea verificărilor, opinii sau concluzii publice care ar putea acuza ori disculpa una dintre părți, ci de a contribui la desfășurarea unui proces corect, confidențial, imparțial și fundamentat pe fapte FRG, într-o luare de poziție solicitată de GOLAZO.ro

E obligatoriu, e în regulamente?

Sigur că da. E împotriva regulamentului Federației Internaționale de Gimnastică. Eu le-am trimis un mail în care le-am dorit să le “crească coloana vertebrală” și le-am dorit succes. Le-am spus că n-am cum să nu cred că este o repercusiune a faptului că am vorbit și cu dumneavoastră, că am spus lucrurilor pe nume, că am avut păreri și idei. E clar că lucrul ăsta nu e pe placul tuturor.



Eu nu am emis judecăți, nu mi-am dat cu părerea. Am răspuns unor situații concrete, documentate, cu dovezi. N-am făcut-o în afară normelor care ne ghidează pe noi în safeguarding. În safeguarding trebuie să pui copilul pe primul plan. Ceea ce e necesar să facă toate instituțiile. Or eu trimiteam mailuri către FRG, în care le arătam diverse metode de a ne îmbunătăți munca sau semnalam diverse probleme, și nu primeam niciun fel de răspuns. Parcă vorbeam cu pereții.

După cum este cunoscut, Federația Română de Gimnastică s-a confruntat, în ultimul an, cu o serie de acuzații și situații care au ajuns inclusiv în spațiul public. Aceste situații au evidențiat necesitatea consolidării mecanismelor de prevenție și intervenție, astfel încât eventualele comportamente sau atitudini neconforme să poată fi identificate și gestionate din timp, înainte de escaladarea lor. FRG pentru GOLAZO.ro

Steliana Curelea: „E o investigație în desfășurare”

Regretați că v-ați consumat multe ore din viață pentru acest voluntariat?

Deloc. Pentru că am vrut să ajut copiii să nu mai treacă prin momente oribile, despre care ați scris și dvs. Am fost voluntar șase ani la DGSPC. Am lucrat cu copii defavorizați, am lucrat cu copii cu deficiențe. Vreau să ajut. Dar nu ai cu cine. Apropo, noi am făcut un regulament de funcționare a Comisiei de safeguarding. Nu știu nici la momentul ăsta dacă a fost aprobat sau nu. Am făcut toate demersurile necesare. L-am creat, l-am votat împreună cu colegii mei. Nu știu dacă e funcțional, pentru că nu am primit niciun feedback.

Știu că erați într-o corespondență cu Gymnastics Ethics Foundation (n.r. GEF), referitor la cazul Cameliei Voinea. Ce s-a mai întâmplat?

Da, le-am semnalat cazul. Era de datoria mea. Cred că acum o lună a fost ultima oară când am vorbit și mi s-a spus că e o investigație în desfășurare. E posibil să fi ajuns ceva și pe masa Federației Române de Gimnastică din partea FIG (n.r. Federația Internațională de Gimnastică) din moment ce s-a decis suspendarea doamnei Voinea. Dar pe care a contestat-o în instanță și a câștigat acel proces.

Simțiți că micii sportivi sunt ceva mai apărați de abuzuri în ultimii ani?

Nu cred... Poate doar când aceste probleme apar în presă și atunci se mai iau măsuri. Vă dau un exemplu. Mi-am luat multe șuturi în fund, pentru că acesta e procesul când vrei să pui lucruri pe roate. Să faci ceva, să miști. Am scris un curs de safeguarding de puțin peste 100 de pagini. Antrenorii trebuiau să-l citească, ca să fie puși la punct cu normele internaționale. Mi-au spus mulți dintre ei: „Tu crezi că o să stau să citesc 100 de pagini?”. Da, așa ar trebui. E vorba de siguranța copiilor. Care ar trebui să fie cea mai importantă. De educația lor. De cum îi creștem fără a-i transforma în victime.

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