Prezență-surpriză la FCSB  VIDEO+FOTO. Cine e jucătorul care s-a antrenat azi  sub comanda lui Marius Baciu +31 foto
FCSB, antrenament înainte de meciul cu Auda. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Prezență-surpriză la FCSB VIDEO+FOTO. Cine e jucătorul care s-a antrenat azi sub comanda lui Marius Baciu

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 18:03
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 22:40
  • Fundașul dreapta Luca Stancu (21 de ani) se antrenează cu FCSB, alături de noii jucători transferați în această vară de formația roș-albastră.
  • Apărătorul se află într-o situație delicată: a semnat un contract și cu FC Argeș, iar președintele clubului, Dani Coman, a negat acest lucru.
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Situație incredibilă cu unul dintre jucătorii aduși de FCSB sub comanda lui Marius Baciu în această vară. GOLAZO.ro a dezvăluit marți seară faptul că Luca Stancu, jucător care deja se antrenează cu lotul roș-albaștrilor, a semnat un contract și cu un alt club din Liga: FC Argeș.

Acest lucru nu le-a fost dezvăluit șefilor FCSB nici de fotbalist, dar nici de agenții acestuia, în momentul în care a parafat înțelegerea cu roș-albaștrii. Un fotbalist va fi suspendat dacă el semnează cu două cluburi și anbele înregistrează contractele.

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VIDEO+FOTO. Luca Stancu se antrenează alături de FCSB

Azi, Luca Stancu s-a antrenat alături de cei de la FCSB, înaintea debutului roș-albaștrilor în turul doi preliminar din Conference League, cu Auda.

FCSB, antrenament înainte de meciul cu Auda FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg
FCSB, antrenament înainte de meciul cu Auda FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg

Galerie foto (31 imagini)

FCSB, antrenament înainte de meciul cu Auda FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg FCSB, antrenament înainte de meciul cu Auda FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg FCSB, antrenament înainte de meciul cu Auda FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg FCSB, antrenament înainte de meciul cu Auda FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg FCSB, antrenament înainte de meciul cu Auda FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
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Conform informațiilor GOLAZO.ro, tânărul fundaș dreapta a primit aprobarea celor de la Hermannstadt pentru a se putea antrena cu FCSB.

La antrenamentele roș-albaștrilor se află și Aymen Boutoutaou și Eddy Gnahore, jucători transferați în această vară de echipa lui Marius Baciu.

Pregătirile înaintea partidei de Auda, de joi, de la ora 20:45, decurg normal, iar Luca Stancu se antrenează alături de Dennis Politic.

Joao Paulo, care abia a revenit în România de la Campionatul Mondial, și David Miculescu se pregătesc separat.

Dani Coman: „Nu spui nimănui!”

Dani Coman, președintele piteștenilor, a oferit miercuri dimineață o primă reacție pe subiect și a negat informația, într-o declarație pentru digisport.ro: „Nu e adevărat că Luca Stancu a semnat cu noi. Ne interesa doar dacă era liber”.

În schimb, fotbalistul le-a recunoscut celor de la FCSB că a semnat un contract și cu FC Argeș în această vară, la propunerea lui Dani Coman. Iar indicația președintelui piteștean, după ce Stancu a semnat, a fost: „Nu spui nimănui de acest contract semnat!”.

Sfatul șefului din Trivale avea în spate două argumente:

  1. E interzis de regulament ca un club să abordeze, să negocieze și să semneze un contract cu un fotbalist de la alt club, dacă acesta nu se află în ultimele 6 luni de contract, iar Luca Stancu mai avea mai mult de o jumătate de an înțelegere cu Hermannstadt.
  2. Contractul pe care Stancu l-a semnat cu FC Argeș prevedea următoarea clauză: devenea valabil doar în situația în care fotbalistul ajungea liber de contract. 

Mai mult, contractul cu FC Argeș pe care Luca Stancu și-a pus semnătura conținea și o dată precisă de început, 7 iulie 2026, deși fotbalistul nu fusese declarat de nicio comisie, până în acea zi, liber de contract.

FCSB a negociat cu cei de la Sibiu, a ajuns la o înțelegere, iar ulterior jucătorul a semnat contractul. Apoi, deși el se antrena deja sub comanda lui Baciu, se aștepta ca el să fie declarat liber de contract, pentru a putea fi legitimat din această postură.

Dacă însă comisia l-ar fi dat liber, în acel moment s-ar fi activat automat și înțelegerea pe care Stancu o semnase și cu FC Argeș și care avea ca dată pusă ziua de 07.07.2026.

Dani Coman a fost conducător la Hermannstadt înainte de a ajunge în funcția de președinte la FC Argeș. El a demisionat de la clubul sibian în aprilie 2024, după care a reușit promovarea pe prima scenă cu piteștenii, iar ulterior accesul în play-off și în semifinalele Cupei României.

Luca Stancu, care a împlinit în luna mai 21 de ani, va fi eligibil și în acest sezon pentru regula U21 a FRF și e văzut de FCSB ca alternativă pentru Pădurariu pe postul de fundaș stânga.

Cotat la 300.000 de euro, Stancu a jucat pentru Hermannstadt în 34 de meciuri în sezonul 2025-2026, reușind două goluri și două pase de gol.

Dacă FCSB va reuși să-l legitimeze pe Stancu până în această seară, prin intermediul unui transfer de la Sibiu, atunci el va putea să fie adăugat inclusiv pe lista UEFA cu jucătorii care vor avea drept de joc în dubla cu Auda, din turul 2 preliminar din Conference League.

Primul joc are loc joi, în Ghencea, de la 20:30, iar returul o săptămână mai târziu, în capitala Letoniei, Riga.

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