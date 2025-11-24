„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”

Scandalul abuzurilor de care sunt acuzate atât Camelia Voinea, cât și Sabrina Voinea, continuă să producă valuri.

Steliana Curelea, ofițer safeguarding în cadrul Federației Române de Gimnastică, spune că forul intern riscă pedepse aspre din partea federației internaționale.

Oficialul FRG vorbește și despre alte manifestări abuzive ale Cameliei Voinea în cadrul pregătirilor de la Lia Manoliu. Totul, în rândurile de mai jos.

Imaginile obținute de GOLAZO.ro, în care se vede și aude cum Camelia Voinea, antrenor federal, își abuzează fiica, pe Sabrina, fizic și verbal, în urmă cu mai mulți ani, au fost pe larg dezbătute în presa națională și internațională.

Înregistrările au apărut în contextul mai multor acuze la adresa celor două Voinea.

Steliana Curelea, ofițer safeguarding în cadrul Federației Române de Gimnastică, a oferit un interviu exclusiv, direct și fără „farduri”, pentru publicul GOLAZO.ro. Ea este absolventă a unei facultăți de sport, antrenor de gimnastică și, de 6 ani, voluntar la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Și la FRG tot ca voluntar activează.

Steliana Curelea: „Îmi e teamă că riscăm dezafilierea”

Bună ziua. Ce se întâmplă în acest moment la FRG în cazul Voinea?

Nu știu. Am fost scoasă de pe toate grupurile de comunicare. Am avut un concurs zilele trecute și a venit la mine un domn jurist, Ovidiu Comșa. Voia să mă întrebe ce proceduri avem noi, cum discută Comitetul Executiv al FRG cu comisia de safeguarding. I-am spus să scrie un mail. Știți cum e asta cu procedurile? Un fel de „tichie de mărgăritar”. Cred că sunt probleme mai presante.

Ce a făcut comisia de safeguarding în „cazul Camelia Voinea”?

Ne-am autosesizat. Dar am impresia că nu ne bagă nimeni în seamă. Mailurile, mesajele noastre rămân fără răspuns. Și pentru că nu ne vin lămuriri pe canalele oficiale interne, am trimis un mail la Federația Internațională de Gimnastică (n.r. FIG).

Safeguarding înseamnă protejarea tuturor participanților împotriva violenței, hărțuirii și abuzului neaccidentale, pentru a asigura un mediu pozitiv și sigur. Aceasta implică crearea de politici, coduri de conduită și practici sigure pentru a-i proteja pe sportivi, în special pe copii și tineri, și pentru a promova bunăstarea lor fizică și mentală pe termen lung.

Ce se întâmplă acolo? Riscă ceva FRG?

Sigur că da. Cei de la FIG știu toată povestea. În acest moment mie îmi e teamă că federația noastră riscă să fie exclusă din FIG. Acesta e cel mai mare risc. Mai ales dacă lucrurile or să fie lăsate așa, fără a se face nimic în urma acelor mărturii și clipuri pe care dumneavoastră le-ați aflat și publicat.



Când am mai solicitat, a doua sau a treia oară, documentele, am primit un singur mail. Acesta e un caz de safeguarding. Tot ce ține de Denisa Golgotă și de Camelia Voina este fix pe siguranța sportivului. Chiar dacă vorbim de un adult în cazul Denisei, iar, între timp, și în cazul Sabrinei. Scrie în statutul FIG că „dacă există cazuri de abuz și nu sunt sancționate de federația în cauză, se poate ajunge la dezafiliere”.

Statutul FIG în care se stipulează motivele pentru care o federație poate fi dezafiliată.

Steliana Curelea: „Mai sunt plângeri împotriva doamnei Voinea”

Comitetul Executiv la FRG a decis ca soluția să fie dată de Comisia de Disciplină, dar aceasta nu există în acest moment.

Exact! Sunt doar doi oameni acolo. Noi am propus-o pe Maria Olaru, campioană olimpică, și am mai propus încă o doamnă profesoară de la Sibiu. Doamna Florina Sandrina Răduț, profesoară de sport și antrenoare de gimnastică aerobică.

Mult noroc în a fi acceptată Maria Olaru!

Da, știu la ce vă referiți (n.r. Olaru a scris o carte despre abuzurile din gimnastică). Poate totuși se va înțelege că lucrurile nu mai pot continua așa. Să știți că ne-a fost adus la cunoștință faptul că există plângeri făcute inclusiv de membri din staff. Împotriva doamnei Voinea. Dar nu am primit acces la acestea.

Cine anume a făcut aceste plângeri?

Kinetoterapeutul Foti Tona. Plângeri care n-au primit număr de înregistrare. Care au fost considerate date acolo... la categoria extra. Au fost trecute cu vederea, nu au primit numărul de înregistrare cu toate că a fost solicitat. Am aflat ce scrie acolo, deși, repet, nu am văzut absolut nimic, niciun document. Dar fizioterapeutul mi-a citit mailul.

Ce conținea plângerea?

O situație de abuz. Alta. Am înțeles că doamna Voinea agrease un program de comun acord cu ceilalți antrenori, referitor la orele în care fetele să intre la refacere. Ulterior, când au existat mici fricțiuni cu privire la acest program, aceeași doamnă l-a rupt de pe perete. Iar când Denisa a dorit să facă masaj, după o zi grea, a fost scoasă efectiv de pe masă, de către doamna Voinea, ca să intre Sabrina.

Noi încă nu avem o reglementare. Nu există ofițeri de safeguarding în Codul Muncii. Deci această meserie nu există la noi. În străinătate se fac din ‘85 reglementări de safeguarding. Adică fix de când sunt eu născută. Steliana Curelea, ofițer Safeguarding FRG

Steliana Curelea: „Cuvinte grele, jignitoare!”

Cu ce pretext?

Că Sabrina face parte din programul „Țară, țară vrem campioane!” și că are întâietate. Din plângerea făcută de Foti Tona, pe care, repet, nu am văzut-o, dar mi-a fost citită, reiese că au fost folosite injurii. Cuvinte grele, jignitoare! Astea sunt problemele, nu faptul că CEx nu are procedură de a comunica cu comisia de safeguarding.

Stați puțin. Bun, înțeleg că Sabrina Voinea este susținută de fundația Marianei Bitang și a lui Octavian Bellu, prin programul „Țară, țară vrem campioane”, susținut financiar de OMV Petrom, dar bănuiesc că toate sportivele noastre sunt tratate în mod egal, nu?

Așa ar trebui, măcar în teorie. Dar FRG are un lot format, din câte știu eu, din Sabrina Voinea, Camelia Voinea, Dan Potra, ambii antrenori, coregraf, medic și Răzvan Spirescu, maseur. Apoi un alt lot format din sportivele Mara Ceplinschi, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu, Amalia Ghigoarță, plus antrenorii Corina Moroșan, Sebastian Nemeș, plus alți patru membri.

Lot 1:

Sportiva Sabrina Maneca Voinea

Antrenor principal - Camelia Voinea

Antrenor second - Dan Potra

Coregraf - Maria Fumea (permanent)

Maseur - Răzvan Spirescu (angajat FRG)

Medic - Rășcu Mihai

Lot 2

Sportive Mara Ceplinschi, Denisa Golgotă, Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu

Antrenor principal - Corina Moroșan

Antrenor secund - Sebastian Nemeș (cu jumătate de normă)

Medic - Minculescu Cozeta

Kinetoterapeut - Foti Tona (colaborare FRG)

Coregraf - Cezara Blijou (plătit temporar)

Maseur - Radu Marius (cu contract de activitate sportivă)

Deci șase membri ai staff-ului pentru patru sportive și cinci membri în staff-ul unei singure sportive, Sabrina Voinea. Dar cine plătește atât de mulți oameni?

Din câte știu eu, cei ai Lotului 1, să-l numim așa, sunt remunerați și prin programul „Țară, țară vrem campioane”, dar și de Federație. În plus, cred că această diferențiere ar putea intra, mai ales că vorbim despre minori, la capitolul discriminare. Nu poți pune sigla sponsorului pe unele fete, adică te lauzi că unora le dai, iar altora nu. Toate câștigă sub steagul României.

Bun, dar fundația doamnei Bitang și a domnului Bellu poate spune că, primind banii de la un sponsor, alege să investească în cine crede că are mai multe șanse să facă performanță de cel mai înalt nivel, nu?

Da, dar când ajungi la lotul național, tu reprezenți România, nu un sponsor, oricare ar fi el. Dar nu sunt jurist, deci nu știu dacă ideile mele sunt valabile și din punct de vedere legal. Totuși, se face o diferență și nu putem să avem dublu standard, deci nu putem pe unii să-i judecăm după anumite reguli și pe ceilalți după altele. Cum se simt celelate fete când doar una dintre ele e ajutată și sprijinită la modul serios?

Steliana Curelea: „Prefer un copil sănătos la cap”

Doamna Curelea, e abuz ce se vede în imaginile publicate de noi?

Sigur că da. Fără nici o urmă de îndoială. Să fii mamă și antrenoare nu îți dă dreptul să te comporți oricum cu fiica ta, care îți e și elevă. Vă spun sincer... părerea mea e că se bagă sub covor acest caz și că încercăm să-l ignorăm până trece. Eu am cunoscut medaliate olimpice care mi-au spus că au medalia într-o pungă de supermarket, sub pat. Nu se uită la ea ca să nu-și amintească bătăile îndurate pentru a o cuceri.

Și atunci când copilul spune că nu mai poate, acest “du-te dracu’, ce să-ți fac eu dacă ești prostă și te lovești” lasă urme în psihicul său?

Cred că putem să întrebăm psihologii cu care o să lucreze domnișoara Sabrina. Doamna Voinea, care a suferit și a fost agresată, devine din victimă agresor. Empatia e cea mai importantă lecție. Tu trebuie să tratezi copilul ăla (n.r. pe care îl antrenezi) ca și cum ar fi copilul tău. Uneori chiar e.

Mulți spun că așa se ajunge campioană.

Eu prefer să am un copil sănătos la cap! și Sabrina poate să fie campioană în continuare, dar eu cred că ar trebui să punem copilul în centrul lucrurilor. El, sănătatea lui fizică și psihică să fie cele mai importante. Trebuie să facem mai mulți oameni conștienți de faptul că abuzul nu înseamnă performanță și performanța se poate face și fără abuz. Copiii aceștia pot ajunge la performanță și întregi la cap și nebătuți.

