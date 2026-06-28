David Popovici, încă un record FOTO. Înotătorul român s-a ținut de cuvânt! Medalie de aur și în proba de 200 metri liber

David Popovici (21 de ani) a cucerit medalia de aur în proba de 200 metri liber, duminică, la Trofeul Settecolli.

Înotătorul român a stabilit un nou record al competiției.

Anterior, campionul olimpic, european și mondial a mai obținut aurul la 100m liber și argintul la 50m liber.

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David Popovici a trecut cu brio ultimul test înainte de Campionatele Europene din această vară (10-16 august).

Înotătorul român a impresionat la Foro Italico și pare pregătit pentru competiția de la Paris, unde a anunțat că vrea să bifeze noi recorduri mondiale.

Popovici a condus cursa de la un capăt la celălalt și a respectat promisiunea făcută în urmă cu o zi, stabilind un nou record al competiției: 1:44.48. E cel mai bun timp la nivel mondial în acest sezon.

David a fost cu aproape două secunde mai rapid decât al doilea clasat, italianul Carlos D'Ambrosio. Podiumul a fost completat de britanicul Jack McMillan.

David Popovici, încă un record la Trofeul Settecolli (FOTO: captură TVR Sport)

David Popovici, aur în proba de 200m liber, la Trofeul Settecolli. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro

El a avut cel mai bun timp din seriile de azi, 1:47,66.

Ultimul act se va desfășura de la 20:43, live pe GOLAZO.ro și în direct la TVR Sport.

David Popovici s-a calificat în finala 200m liber de la Settecolli. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Celălalt român prezent în calificările pentru 200m, Eric Andrieș, a terminat al doilea în seria lui, cu timpul de 1:50,71, și s-a clasat pe locul 24 la general.

Știrea inițială

David Popovici concurează astăzi la proba de 200m de liber

Înotătorul român va intra din nou în bazin, duminică, fiind ultima lui evoluție de la cea de-a 62-a ediției a Trofeului Settecolli, din Italia.

După triumful de la probele de 50 de metri și 100 de metri liber, David Popovici va concura și la 200 de metri liber, acolo unde este campion olimpic, mondial și european en-titre.

În cadrul ultimei probe, Popovici va evolua în seria a opta. Prima va debuta începând cu ora 11:47.

Românul deține recordul competiției din capitala Italiei la 200m liber, pe care l-a stabilit în 2023, el oprind cronometrul la 1:45,49.

David Popovici: „200 de metri liber e o probă mai complexă”

După proba la 100m liber, David Popovici a vorbit și despre ultima participare la Trofeul Settecolli, care are loc astăzi.

„E prima competiție internațională după Mondialele de anul trecut, am început foarte bine, merg foarte bine, mai am și proba de 200 de metri liber mâine (n.r. duminică).

Cred că recordul competiției era tot al meu, sincer. Nu? Ok, înseamnă că am fost aproape acum câțiva ani. Dar nu contează, îl am acum. Ah, fir-ar, lasă că l-am luat înapoi acum (n.r. a deținut recordul, însă fusese doborât).

Poate îl bat mâine (n.r. - la 200 metri liber). Nici nu mai știu pentru mâine cât e recordul. Nu contează foarte mult timpul, mă întreb cu mine de ieri, încerc să fiu mai bun decât varianta mea de ieri”, a spus Popovici.

„E clar o competiție unde toți am venit în miezul antrenamentelor și știm la ce să ne așteptăm. Aici sunt excepțiile, recordurile mondiale făcute în perioada asta a sezonului.

Sunt în bloc de încărcare și antrenamente pentru Europene și, în contextul ăsta, mi-am depășit așteptările.

200 de metri liber e o probă mai complexă, mai alambicată decât 100, mai strategică, mai obositoare, dar mai ușor de calificat dimineața, cel puțin la concursul ăsta.

Mâine îmi permit dimineața să înot puțin mai încet, pentru a mă califica, și apoi seara să dau tot ce am mai bun. Dacă o să câștig, bine, dacă o să iau locul 25… mă rog, nu o să se întâmple, va fi la fel de bine”.

Clasamentul final în proba de 100 m liber:

DAVID POPOVICI (ROMÂNIA) - 47.26 Guilherme Santos Caribe (Brazilia) - 47.88 3. Kristof Milak (Ungaria) - 47.89 Jere Hribar (Croația) - 48.06 Carlos D'Ambrosio (Italia) - 48.18 Lorenzo Ballarati (Italia) - 48.64 Manuel Frigo (Italia) - 48.76 Jack McMillan (Marea Britanie) - 48.93.

Ce urmează pentru români la Trofeo Settecolli

David Popovici – 200 m liber (28 iunie)

– 200 m liber (28 iunie) Eric Andrieș – 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie)

– 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie) Robert Badea – 200 m mixt (28 iunie).

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