Campioana Sălajului a pierdut sâmbătă barajul de promovare în Liga 3, iar la finalul meciului au avut loc scene reprobabile

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ACS Barcău Hanna Nușfalău a fost învinsă de AFCS Talna Orașu Nou, scor 5-3, și a ratat promovarea chiar la returul disputat pe teren propriu. Pe 20 iunie, sălăjenii învinseseră în deplasare cu 4-3.

Aproape 800 de spectatori au asistat la partidă, în ciuda temperaturilor ridicate de la ora meciului.

Duelul a fost marcat de câteva ratări mari, protagoniști fiind Eduard Trinka, Adelin Neaga, Kallai Viorel, în repriza a doua, și Darius Marina, în prelungirile partidei, informează sportulsalajean.ro.

VIDEO Team managerul a agresat un jucător după pierderea barajului

După meci au avut loc scene reprobabile, cu Robert Goie, Team Managerul de la CS Barcău Hanna Nușfalău, în prim plan.

Acesta s-a repezit la Darius Marina, pe care l-a bruscat și căruia i-a adresat cuvinte jignitoare, reproșându-i ratarea din finalul partidei. Oficialul l-a ridicat de tricou pe fotbalist, urlând la el, după care s-a îndepărtat.

Jucătorul a rămas în picioare, împietrit, în timp ce managerul a venit din nou spre el, gesticulând violent. Atunci, „decarul” gazdelor și-a scos tricoul și l-a aruncat pe jos, plecând spre vestiare.

Team managerul a fost îndepărtat din zonă de arbitru și de un alt jucător.

CS Barcău Hanna Nușfalău – Talna Orașu Nou 3-5

Au marcat: Darius Marina (’18 și 65), Gabriel Cădar (’27) / Ciprian Cireap (’15), Alexandru Mărieș (’20 și 24), Raul Negreanu (’75), Suveg Nandor (’83)

CS Barcău Hanna Nușfalău: Csapo Roland – Cătălin Pop, Raul Zmole, Claudiu Silaghi, Darius Marina, Eduard Trinka, Adrian Micaș, Forisz Oliver, Adelin Neaga, Gabriel Cădar și Eduard Marina. Rezerve: Tudor Mare, Totos Nandor – Florin Mureșan, Ciprian Grecu, Kallai Viorel, Denis Modi, Nagy Ferenc și Florian Varga.

Antrenor: Călin Pop. Team Manager: Robert Goie

Talna Orașu Nou: Daniel Miclea – Milian Urs, Gabriel Costea, Marian Demian, Ciprian Cireap, Alexandru Mărieș, Mambulu Exploit, Raul Ștef, Raul Negreanu și Florin Palinceac și Suveg Nandor. Rezerve: Raul Haitaș, Lauruk Ciprian, Vasile Claudiu, Kolcsey Patrik, Erdei Sandor, Mizsei Zoltan, Vas Mark și Bella Henrik.

Antrenor: Diosegi Iosif

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