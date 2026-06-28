Gest reprobabil la baraj  VIDEO Team managerul a agresat un jucător după ratarea promovării: scene incredibile +29 foto
Liga 3

Gest reprobabil la baraj VIDEO Team managerul a agresat un jucător după ratarea promovării: scene incredibile

alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 11:45
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 12:16
  • Campioana Sălajului a pierdut sâmbătă barajul de promovare în Liga 3, iar la finalul meciului au avut loc scene reprobabile
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ACS Barcău Hanna Nușfalău a fost învinsă de AFCS Talna Orașu Nou, scor 5-3, și a ratat promovarea chiar la returul disputat pe teren propriu. Pe 20 iunie, sălăjenii învinseseră în deplasare cu 4-3.

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Aproape 800 de spectatori au asistat la partidă, în ciuda temperaturilor ridicate de la ora meciului.

Duelul a fost marcat de câteva ratări mari, protagoniști fiind Eduard Trinka, Adelin Neaga, Kallai Viorel, în repriza a doua, și Darius Marina, în prelungirile partidei, informează sportulsalajean.ro.

VIDEO Team managerul a agresat un jucător după pierderea barajului

După meci au avut loc scene reprobabile, cu Robert Goie, Team Managerul de la CS Barcău Hanna Nușfalău, în prim plan.

Scene reprobabile la barajul de promovare în Liga 3, ACS Barcău Hanna Nușfalău - AFCS Talna Orașu Nou. Capturi FB (8).jpg
Scene reprobabile la barajul de promovare în Liga 3, ACS Barcău Hanna Nușfalău - AFCS Talna Orașu Nou. Capturi FB (8).jpg

Galerie foto (29 imagini)

Scene reprobabile la barajul de promovare în Liga 3, ACS Barcău Hanna Nușfalău - AFCS Talna Orașu Nou. Capturi FB (1).jpg Scene reprobabile la barajul de promovare în Liga 3, ACS Barcău Hanna Nușfalău - AFCS Talna Orașu Nou. Capturi FB (2).jpg Scene reprobabile la barajul de promovare în Liga 3, ACS Barcău Hanna Nușfalău - AFCS Talna Orașu Nou. Capturi FB (3).jpg Scene reprobabile la barajul de promovare în Liga 3, ACS Barcău Hanna Nușfalău - AFCS Talna Orașu Nou. Capturi FB (4).jpg Scene reprobabile la barajul de promovare în Liga 3, ACS Barcău Hanna Nușfalău - AFCS Talna Orașu Nou. Capturi FB (5).jpg
+29 Foto
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Acesta s-a repezit la Darius Marina, pe care l-a bruscat și căruia i-a adresat cuvinte jignitoare, reproșându-i ratarea din finalul partidei. Oficialul l-a ridicat de tricou pe fotbalist, urlând la el, după care s-a îndepărtat.

Jucătorul a rămas în picioare, împietrit, în timp ce managerul a venit din nou spre el, gesticulând violent. Atunci, „decarul” gazdelor și-a scos tricoul și l-a aruncat pe jos, plecând spre vestiare.

Team managerul a fost îndepărtat din zonă de arbitru și de un alt jucător.

CS Barcău Hanna Nușfalău – Talna Orașu Nou 3-5

  • Au marcat: Darius Marina (’18 și 65), Gabriel Cădar (’27) / Ciprian Cireap (’15), Alexandru Mărieș (’20 și 24), Raul Negreanu (’75), Suveg Nandor (’83)

CS Barcău Hanna Nușfalău: Csapo Roland – Cătălin Pop, Raul Zmole, Claudiu Silaghi, Darius Marina, Eduard Trinka, Adrian Micaș, Forisz Oliver, Adelin Neaga, Gabriel Cădar și Eduard Marina. Rezerve: Tudor Mare, Totos Nandor – Florin Mureșan, Ciprian Grecu, Kallai Viorel, Denis Modi, Nagy Ferenc și Florian Varga.
Antrenor: Călin Pop. Team Manager: Robert Goie

Talna Orașu Nou: Daniel Miclea – Milian Urs, Gabriel Costea, Marian Demian, Ciprian Cireap, Alexandru Mărieș, Mambulu Exploit, Raul Ștef, Raul Negreanu și Florin Palinceac și Suveg Nandor. Rezerve: Raul Haitaș, Lauruk Ciprian, Vasile Claudiu, Kolcsey Patrik, Erdei Sandor, Mizsei Zoltan, Vas Mark și Bella Henrik.
Antrenor: Diosegi Iosif

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