„Ne împingem unul pe celălalt” Nsimba, rival pentru Al-Hamlawi: „Fotbalul e fizic în România, dar mă descurc”

CFR CLUJ - U CRAIOVA 2-3. Steven Nsimba (29 de ani) se duelează cu Assad Al-Hamlawi (24 de ani) pentru un loc în primul „11” al lui Mirel Rădoi: „Ne împingem unul pe celălalt”.

Mihnea Rădulescu și Luca Băsceanu (ambii 19 ani) au ajuns în această vară în Bănie, însă au reușit deja să se impună.

După ce Al-Hamlawi a bifat o „dublă” cu U Cluj și un hat-trick cu FK Sarajevo, a fost rândul lui Nsimba să iasă în evidență.

Francezul a marcat de două ori în Gruia, iar Rădoi se confruntă cu o problemă pe care orice antrenor și-ar dori să o aibă: cine să fie titular.

CFR CLUJ - U CRAIOVA 2-3 . Steven Nsimba: „E un fotbal fizic, dar mă descurc”

„Un rezultat foarte bun, a fost incredibil, trebuia să fie o victorie ușoară, dar nu a fost deloc așa. Totul arată bine pentru moment, am pierdut doar două puncte.

Trebuie să mențin un nivel ridicat, ne împingem unul pe celălalt, trebuie să muncim în continuare. E un fotbal foarte fizic în România, dar cred că mă descurc ”, a spus Nsimba la Digi Sport.

Mihnea Rădulescu: „Sunt un jucător polivalent”

Transferat de la Petrolul, Rădulescu a înscris duminică al doilea gol în tricoul oltenilor, după cel din meciul cu FC Argeș.

„A fost un meci destul de dificil, am jucat pe ploaie și au fost multe goluri, am făcut multe sacrificii și e bine că a ieșit rezultatul pozitiv, așa cum ne-am dorit.

Așa este fotbalul - pe goluri, ne bucurăm că marcâm cât mai multe de la meci la meci, contează că plecăm acasă cu cele trei puncte.

Mă bucur că a marcat și colegul meu două goluri (n.r. Steven Nsimba), așa cum a făcut și Assad meciurile trecute, suntem o echipă ofensivă, totul se exersează prin antrenamente și prin muncă.

Suntem o echipă unită, avem calitate și cel mai important este că suntem împreună mereu. Acum ne pregătim pentru meciul de joi, care e cel mai important pentru a ne califica în Conference League”, a spus Rădulescu.

Mă simt foarte bine, sunt un jucător polivalent, îmi place să muncesc mult, să fac sacrificii, mă bucur că-mi ajut echipa așa cum pot, cu goluri, cu pase decisive. Mihnea Rădulescu, aripă Universitatea Craiova

Luca Băsceanu: „Sunt un jucător de echipă”

După ce a strălucit în sezonul precedent sub comanda lui Gică Hagi, Băsceanu a jucat în Gruia primele sale minute pentru Universitatea Craiova.

„Cred că ne-am impus jocul în prima repriză, am făcut un joc extraordinar, nu le-am dat șanse, ne-am creat ocazii, am marcat și două goluri. Pe final am trăit așa, puțin speriați, dar e bine că am plecat cu trei puncte de aici.

Știm ce facem la antrenamente, ne antrenăm foarte bine toți, au fost multe transferuri în vara asta, dar începem să ne cunoaștem între noi și se vede pe teren, cred că nu e nicio diferență între jucători.

Nu cred că e presiune, nu vreau să mă gândesc la asta, cred că am arătat că sunt un jucător de echipă, azi am încercat să joc pentru echipă și sunt bucuros că mi-a ieșit. Sper să o țin în continuare la fel, cu o victorie și un joc bun.

Foarte optimist (n.r. cu privire la „dubla” cu Trnava), ați văzut ce atmosferă a fost pe Oblemenco meciul trecut. Sperăm acum să fie de două ori mai frumos și să ne împingă publicul de la spate, să-i bucurăm și să le facem plăcere”, a declarat Băsceanu.

