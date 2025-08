„Trebuie să mergem la biserică” Hermannstadt nu a câștigat în primele 4 etape, dar Măldărășanu rămâne pozitiv: „Vor veni și victoriile”

HERMANNSTADT - U CLUJ 2-2. Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor, e mulțumit de jocul prestat de elevii săi, deși echipa n-a câștigat în primele patru etape din Liga 1.

Tehnicianul a vorbit despre transferul lui Jair Tavares (30 de ani) și spune că mai are nevoie de întăriri.

Trei remize și o înfrângere a înregistrat FC Hermannstadt în noul sezon, însă Măldărășanu are circumstanțe atenuante: a pierdut trei jucători importanți.

HERMANNSTADT - U CLUJ 2-2 . Marius Măldărășanu: „Vor veni și victoriile”

„Sunt supărat, dar sunt pozitiv. Au făcut un meci bun, cu inimă, au dat totul pe teren. Au fost obosiți, dar au compensat cu posesia.

Mă bucură că în toate meciurile am avut ocazii mari. Neguț a spus în vestiar că băieții trebuie să mai meargă la biserică. Ianis a avut bară cu FCSB, ocazii la Arad, cu Metaloglobus, astăzi, dar avem doar trei puncte.

Ai nevoie și de șansă, noi nu am avut în anumite momente, dar i-am felicitat că am întors bine, am început repriza a doua motivați.

A venit acel gol din nimic, cu Alessandro (Murgia) care a marcat cu stângul, plasat. A venit în vestiar, a vorbit cu băieții și cu staff-ul. E un 2-2 frumos pentru publicul neutru”, a spus Măldărășanu la Prima Sport.

Se zice că nu e important cum începi, ci cum termini. Dar nu mai vreau să trăiesc ce am trăit sezonul trecut. Vreau să avem un echilibru din punct de vedere al jocului, o constanță în rezultate. Punct cu punct se acumulează, dar victoriile fac diferența și va veni și momentul când vom câștiga. Marius Măldărășanu, antrenor FC Hermannstadt

Măldărășanu cere întăriri: „Am pierdut trei jucători valoroși”

Tehnicianul grupării sibiene spune că mai are nevoie și de alți fotbaliști, pe lângă Jair Tavares, fost jucător la Petrolul.

„A plecat Ianis (n.r. Stoica, la Estrela Amadora), care asta făcea, era un finalizator, dar astăzi au marcat atacanții. Mă bucur, cu toate că eu îmi doresc să poată marca oricine, ei să facă mișcări, să dea totul pentru echipă. Dar atacanții se hrănesc cu goluri.

A venit Jair, îl așteptăm, avem timp să-l pregătim cât durează actele, pentru că este nepregătit. Și mai este un loc pe lista A, să vedem ce poate apărea.

Avem și acea problemă cu (Andreas) Karo, jucători care vin mai târziu, au jucat mai puțin în trecut și apar probleme și astea se văd. Și rămân ca bază tot cei care au început pregătirea de la început.

Probabil că actele vor dura 3 săptămâni, o lună. Chiar dacă nu va fi 100%, ușor-ușor se va integra. Dacă vin actele în 3 săptămâni, nu vom aștepta altele 3 ca să-l introducem.

E un jucător pe care îl cunoaștem, el știe campionatul, n-am vrut când ne-a fost propus. Știm ce probleme ne-au pus când juca la Petrolul”, a mai spus Măldărășanu.

Trebuie să ne îmbunătățim lotul, am pierdut trei jucători foarte valoroși și importanți pentru noi, Tiago, Ianis și Murgia. E adevărat, a venit Dragoș Albu, în care credem, dar nu e în ritm. Kalifa parcă nu e ce trebuie când intră titular, intră mai bine pe parcurs. Marius Măldărășanu, antrenor FC Hermannstadt

