Continuă amenințările pentru Cordea FOTO: Imaginea postată de ultrașii celor de la U Cluj + Ce au scris fanii în peluza de pe stadionul lui CFR

Cordea a fost implicat într-un scandal imens la partida de sâmbătă de la Cluj, după ce a fost atacat de Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, după ce atacantul a a avut o dispută cu Dan Nistor.

CFR Cluj - U Cluj 3-2 . Andrei Cordea, amenințat în continuare de ultrașii „șepcilor roșii”

A doua zi după scandalul din Gruia, suporterii celor de la U Cluj au postat o fotografie mai veche, în care Andrei Cordea se află în galeria „șepcilor roșii”, lângă un alt fan îmbrăcat în însemnele clubului.

Ultrașii i-au adăugat actualului atacant al CFR-ului o țintă roșie pe piept:

Andrei Cordea, în galeria lui U Cluj. Foto: Facebook.com/Șepcile roșii

În comentariile urmăritorilor paginii apar mai multe informații neconfirmate despre faptul că Andrei Cordea, originar din Aiud, ar fi fost fan U Cluj și Dinamo și o prezență cunoscută în galeria ardelenilor.

Andrei Cordea, amenințat imediat după meci

La finalul meciul de sâmbătă, Cordea a transmis că a mai primit astfel de amenințări, chiar și din partea unor prieteni de-ai săi din galeria celor de la U Cluj.

„Am chiar mulți prieteni și în galerie la U Cluj, m-au și amenințat deja până am ajuns în vestiar. Se întâmplă, este fotbal, le înțeleg frustrarea, dar vreau să rămână pe teren, am prieteni și în galerie.

Nu vreau să le zic numele, dar m-au amenințat și prietenii mei că o să mă prindă pe stradă”, a declarat Andrei Cordea, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Suporterii „șepcilor roșii” nu s-au rezumat doar la conflictul dintre Bergodi și Cordea, ci au lăsat și un „mesaj” în peluza destinată oaspeților, de pe stadionul celor de la CFR Cluj.

Aceștia au vopsit o parte dintre scaune, astfel încât se poate citi „1919” pe întregul sector, anul înființării clubului U Cluj.

„Am împlinit exorcizarea!”, au scris suporterii la descrierea fotografiei.

Foto: Facebook.com/Șepcile roșii

