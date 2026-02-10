Revenire șocantă la HC Zalău S-a întors la antrenamente, după ce tatăl ei l-a acuzat pe Gheorghe Tadici de abuz și jigniri: „I-am acordat a doua șansă”

Francesca Bălan (20 de ani), jucătoarea aflată în imensul scandal cu antrenorul Gheoghe Tadici, a revenit la antrenamentele echipei.

Cazul dintre tânăra handbalistă și antrenorul de 73 de ani a fost prezentat de GOLAZO.ro la finalul anului trecut, după o serie de declarații făcute de tatăl sportivei.

Francesca Bălan a revenit la antrenamentele lui Gheorghe Tadici

Ulterior interviului acordat de tatăl jucătoarei, GOLAZO.ro a mai publicat o serie de mesaje, dar și înregistrări, care arătau modul în care Tadici își jignește și agresează verbal jucătoarele.

Acum, la două luni de la izbucnirea acestui scandal, Francesca Bălan a luat decizia de a reveni la antrenamentele celor de la HC Zalău, sub comanda lui Gheorghe Tadici.

Revenirea a fost posibilă și după ce clubul a câștigat procesul contra sportivei, la Federația Română de Handbal, fapt care a consolidat poziția juridică a clubului, scrie sportulsalajean.ro.

FOTO. Mesajele trimise de Gheorghe Tadici către jucătoare, publicate anterior de GOLAZO.ro

Gheorghe Tadici: „Jucătoarea mi-a scris în urmă cu două săptămâni”

Antrenorul de la Zalău a oferit și o reacție după revenirea sportivei, susținând că aceasta și-a prezentat scuzele inclusiv în fața celorlalte jucătoare.

„După cum se știe, jucătoarea a părăsit echipa în luna august a anului trecut, iar tatăl ei a inventat tot felul de minciuni, pe care nici el nu le crede. Fata a suferit mult în această perioadă, iar în urmă cu două săptămâni mi-a scris atât mie, cât și avocatei mele.

Astăzi, Francesca Bălan este în pregătire cu echipa, și-a cerut scuze în fața fetelor pentru ceea ce s-a întâmplat, iar eu nu sunt un tip absurd și i-am acordat a doua șansă. Am prezentat hotărârea Consiliului de Administrație cu trei variante: de reziliere, de sancțiune și plătirea grilei de transfer în momentul în care va fi aptă de joc.

O văd în tonus și în momentul în care voi vedea că e bună de joc, îi voi da șansa să evolueze. Probabil, chiar de săptămâna viitoare, în meciul din Cupa României (n.r. cu Corona Brașov).

Nu știu câți ar fi acceptat-o din nou la echipă după toată tevatura care s-a făcut în presă, dar eu am zis că-i dau a doua șansă”, a transmis Tadici, potrivit graiulsalajului.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport