Revenire șocantă la HC Zalău S-a întors la antrenamente, după ce tatăl ei l-a acuzat pe Gheorghe Tadici de abuz și jigniri: „I-am acordat a doua șansă”

Handbal

Ștefan Neda
Publicat: 10.02.2026, ora 20:36
Actualizat: 10.02.2026, ora 22:53
  • Francesca Bălan (20 de ani), jucătoarea aflată în imensul scandal cu antrenorul Gheoghe Tadici, a revenit la antrenamentele echipei.

Cazul dintre tânăra handbalistă și antrenorul de 73 de ani a fost prezentat de GOLAZO.ro la finalul anului trecut, după o serie de declarații făcute de tatăl sportivei.

Francesca Bălan a revenit la antrenamentele lui Gheorghe Tadici

Ulterior interviului acordat de tatăl jucătoarei, GOLAZO.ro a mai publicat o serie de mesaje, dar și înregistrări, care arătau modul în care Tadici își jignește și agresează verbal jucătoarele.

Acum, la două luni de la izbucnirea acestui scandal, Francesca Bălan a luat decizia de a reveni la antrenamentele celor de la HC Zalău, sub comanda lui Gheorghe Tadici.

Revenirea a fost posibilă și după ce clubul a câștigat procesul contra sportivei, la Federația Română de Handbal, fapt care a consolidat poziția juridică a clubului, scrie sportulsalajean.ro.

FOTO. Mesajele trimise de Gheorghe Tadici către jucătoare, publicate anterior de GOLAZO.ro

Mesaje trimise de Tadici pe grupul echipei (1).jpeg
Mesaje trimise de Tadici pe grupul echipei (1).jpeg

Mesaje trimise de Tadici pe grupul echipei (1).jpeg Mesaje trimise de Tadici pe grupul echipei (2).jpeg Mesaje trimise de Tadici pe grupul echipei (3).jpeg Caracterizarea facuta de CSM Rm Valcea pentru Francesca Balan.jpeg Mesaje trimise de Tadici pe grupul echipei (1).jpeg
Gheorghe Tadici: „Jucătoarea mi-a scris în urmă cu două săptămâni”

Antrenorul de la Zalău a oferit și o reacție după revenirea sportivei, susținând că aceasta și-a prezentat scuzele inclusiv în fața celorlalte jucătoare.

„După cum se știe, jucătoarea a părăsit echipa în luna august a anului trecut, iar tatăl ei a inventat tot felul de minciuni, pe care nici el nu le crede. Fata a suferit mult în această perioadă, iar în urmă cu două săptămâni mi-a scris atât mie, cât și avocatei mele.

Astăzi, Francesca Bălan este în pregătire cu echipa, și-a cerut scuze în fața fetelor pentru ceea ce s-a întâmplat, iar eu nu sunt un tip absurd și i-am acordat a doua șansă. Am prezentat hotărârea Consiliului de Administrație cu trei variante: de reziliere, de sancțiune și plătirea grilei de transfer în momentul în care va fi aptă de joc.

O văd în tonus și în momentul în care voi vedea că e bună de joc, îi voi da șansa să evolueze. Probabil, chiar de săptămâna viitoare, în meciul din Cupa României (n.r. cu Corona Brașov).

Nu știu câți ar fi acceptat-o din nou la echipă după toată tevatura care s-a făcut în presă, dar eu am zis că-i dau a doua șansă”, a transmis Tadici, potrivit graiulsalajului.ro.

Gheorghe Tadici handbal feminin revenire hc zalau ACUZATII francesca balan
