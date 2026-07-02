Violență! Roșu direct! FOTO. Balogun, eliminat pentru atac dur pe gleznă la SUA - Bosnia 2-0. Americanii s-au calificat în 10

Statele Unite au învins Bosnia cu 2-0 în „16-imile” CM, chiar dacă au jucat în inferioritate în ultima jumătate de oră.

Americanul Balogun a fost trimis la vestiare după ce l-a atacat pe Muharemovic din spate, agresiv, pe gleznă.

Balogun a deschis scorul, al 3-lea gol la Mondial. Tillman a punctat pentru 2-0, când SUA jucau în 10.

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Americanii s-au calificat în optimile de finală și vor juca împotriva belgienilor, pe 6 iulie.

I-au învins miercuri cu 2-0 pe bosniaci la San Francisco, deși au suferit în ultima jumătate de oră.

Balogun îl putea accidenta grav pe Muharemovic. Eliminat!

Folarin Balogun, cel care a deschis scorul, al treilea gol la CM 2026, l-a atacat din spate pe Muharemovic în minutul 62.

Un tackling agresiv, întâi pe gambă și tendonul lui Ahile, presându-i apoi glezna, care s-a răsucit violent.

Muharemovic a riscat o accidentare gravă. Avertizat de VAR, arbitrul brazilian Raphael Claus a revăzut faza pe monitorul de la marginea terenului și s-a convins.

„Centralul” nu putea să arate decât cartonaș roșu. A explicat la microfon ce s-a întâmplat și l-a eliminat pe Balogun.

Tillman a înscris și americanii s-au desprins. Vor juca fără Balogun cu Belgia

Era minutul 64. Statele Unite au jucat ultima jumătate de oră în inferioritate.

Bosnia a presat, căutând egalarea, dar gazdele au reușit să se desprindă chiar și 10 contra 11.

Tillman a executat excelent o lovitură liberă de la 20 de metri, mingea s-a înălțat cât să depășească zidul și a căzut în plasă.

Golul lui Tillman din lovitură liberă la SUA - Bosnia 2-0. Foto: Imago

Portarul Vasilj a atins balonul, fără a-l putea opri. Era 2-0 pentru SUA în minutul 82.

Calificarea în „optimi” s-a decis. Americanii nu vor avea însă golgheterul împotriva Belgiei, la Seattle.



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