- BELGIA - SENEGAL. Youri Tielemans (29 de ani) și Leandro Trossard (31 de ani) au fost implicați într-un conflict aprins în repriza secundă, apoi au colaborat perfect la golul care a împins meciul în prelungiri.
Scene cum rar se văd la un Campionat Mondial. În minutul 70 al partidei de la Seattle, când arbitrul Martinez oprise jocul pentru pauza de hidratare a reprizei secunde, Tielemans și Trossard au fost surprinși de camere în timp ce își aruncau cuvinte grele.
Tielemans și Trossard s-au luat la harță pe teren, apoi au creat golul care a dus meciul cu Senegal în prelungiri
Cei doi au vociferat secunde bune și chiar s-au îndreptat amenințător unul către celălalt. Nicolas Raskin a intervenit însă la timp înainte să se înrăutățească și mai mult situația între colegii săi și a primit imediat și ajutorul masivului Romelu Lukaku.
Inclusiv rivalii senegalezi au încercat să-i separe pe cei doi!
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Iar răbufnirea celor doi a energizat o națională a Belgiei apatică. De la 0-2, flamanzii au reușit să întoarcă rezultatul în doar 3 minute. Mai întâi prin Lukaku (86), apoi prin Tielemans (89), care a profitat de ieșirea hazardată a lui Diaw.
Cine i-a oferit centrarea perfectă? Tocmai Trossard cu care era la cuțite!