„E ceva ce se întâmplă la fotbal” Cătălin Cîrjan, despre scandările controversate la adresa rivalelor: „Nu voi evita să fac asta”

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, și-a exprimat opinia cu privire la subiectul scandărilor împotriva adversarilor din Liga 1.

Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al „câinilor”, a fost protagonistul unor astfel de gesturi, fiind criticat dur.

După 1-0 cu Unirea Slobozia, Florentin Petre l-a îndemnat pe Claudiu Niculescu, antrenorul ialomițenilor, să adreseze injurii celor de la Steaua.

„Secundul” lui Dinamo a fost taxat atât de Andrei Nicolescu, președintele clubului, cât și de Mihai Stoica, pentru gestul său.

Cătălin Cîrjan: „Nu voi evita neapărat să fac asta pe viitor”

Cătălin Cîrjan a oferit propriul punct de vedere cu privire la obiceiul de a scanda alături de fani împotriva adversarilor.

„Scandările acestea (n.r. - despre rivale) sunt de zeci de ani. Și Mister Florentin a făcut o postare despre asta. E ceva între suporteri, e o rivalitate foarte mare, mai ales între aceste echipe, Dinamo, FCSB și Rapid.

Cred că nu poți schimba lucrurile astea acum. Am cântat cu galeria la finalul meciului (n.red. - cu Hermannstadt), eram foarte fericiți, era euforia aceea de după meci, la fel și ei au cântat la meciul tur, Dobre a cântat cu galeria. Asta se întâmplă la fotbal, e rivalitate, pe teren noi îi respectăm.

Nu voi evita neapărat să fac asta pe viitor. Pot spune că respect toate echipele, chiar dacă eu cânt alături de familia mea, să spun așa, de suporterii noștri.

Asta este pentru noi, e o bucurie de după meci. Respect pe toată lumea și nu știu dacă mă voi opri sau nu din a cânta alături de fanii noștri”, a spus Cătălin Cîrjan la Prima Sport.

30 de meciuri a disputat Cătălin Cîrjan în acest sezon pentru Dinamo. A marcat 5 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive

Cu câteva zile înainte de gestul făcut la finalul meciului Dinamo - Unirea Slobozia 1-0, Florentin Petre se alăturase unor jucători și membri din staff, în scandările rasiste ale fanilor, după meciul cu Hermannstadt, scor 2-0.

După derby-ul cu Rapid, pierdut de Dinamo cu 1-2, Florentin Petre a fost chemat de fani să cânte alături de ei. Antrenorul s-a conformat, a dat din mâini în ritmul galeriei, iar apoi s-a retras spre grupul de jucători.

Cu două etape înainte de încheierea sezonului regulat, echipa antrenată de Zeljko Kopic se află pe locul 2, cu 52 de puncte acumulate, la 4 puncte distanță de liderul Craiova.

Pentru Dinamo urmează meciul cu FC Argeș de duminică, de la ora 18:00. Partida va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

