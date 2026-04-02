Se văd campionii lumii! Pe cine înfruntăm în toamnă în Liga Națiunilor: „Încredere maximă"
Yasin Ayari, „închizătorul” naționalei Suediei Foto: Imago
Liga Națiunilor

Se văd campionii lumii! Pe cine înfruntăm în toamnă în Liga Națiunilor: „Încredere maximă”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 22:35
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 22:35
  • Yasin Ayari, 22 de ani, mijlocașul lui Brighton, crede că poate cuceri Mondialul cu naționala Suediei, înainte de a veni la București în toamnă, pentru duelul din Nations League. 

Odată ratată calificarea la Campionatul Mondial, al 7-lea turneu final consecutiv la care România nu participă, privim spre următoarea competiție: Liga Națiunilor.

Se simte ascensiunea. În Liga C, câștigam ușor grupa cu Kosovo, Cipru și Lituania.

În B, vom înfrunta Suedia, Polonia și Bosnia, toate trei solide, două dintre ele având asigurate biletele pentru CM 2026. A treia, Polonia, eliminată în finala barajului chiar de Suedia.

Prima noastră rivală în Nations League, naționala scandinavă, cu care ne vom duela în toamnă, chiar în prima „fereastră” dedicată selecționatelor.

  • 25 septembrie: Suedia - România. 
  • 5 octombrie: România - Suedia. 
Naționala noastră are jucători talentați, dar talentul în sine nu este suficient, mai ales la nivel internațional. A trebuit să construim o echipă bună pe o fundație solidă. Graham Potter, selecționer Suedia

Ayari a ales Suedia în fața Tunisiei și Marocului

Unul dintre jucătorii noului val galben-albastru este Yasin Ayari, mijlocașul defensiv al lui Brighton.

În vârstă de 22 de ani, tânărul s-a născut în Solna, orășelul situat chiar lângă capitala Stockholm, unde se află și stadionul național.

Ayari, bucurie la națională, alături de selecționerul Potter și de team managerul Pettersson Foto: Imago Ayari, bucurie la națională, alături de selecționerul Potter și de team managerul Pettersson Foto: Imago
Ayari, bucurie la națională, alături de selecționerul Potter și de team managerul Pettersson Foto: Imago

Are origine tunisiană și marocană, din partea părinților, dar a ales să reprezinte țara natală.

De un an și jumătate, din toamna lui 2024, este titular indiscutabil al Suediei, și cu fostul selecționer, Jon-Dahl Tomasson, și cu cel actual, Graham Potter.

19 meciuri
are Yasin Ayari cu naționala Suediei: 3 goluri, două assisturi

Ayari: „Suedia poate cuceri Mondialul”

Declarația îndrăzneață a lui Ayari spune totul despre viitoarea noastră rivală în Liga Națiunilor.

„Suedia poate cuceri Mondialul”, a afirmat acesta, potrivit fotbollskanalen.se.

Ayari, declarații după calificarea la Mondial Foto: Imago Ayari, declarații după calificarea la Mondial Foto: Imago
Ayari, declarații după calificarea la Mondial Foto: Imago

„Închizătorul”, care a pasat decisiv și la 3-2 în finala play-off-ului, împotriva Poloniei, explică de ce țintește atât de sus.

Avem echipă bună și încredere maximă. Chiar și când lucrurile nu funcționau atât de bine, întotdeauna am crezut în noi. Yasin Ayari, mijlocaș Suedia

Întrebat cu cine ar putea juca în finala CM, a răspuns în același stil, sigur de el: „Vom vedea. Cu cei care pot merge până la capăt”.

30 de milioane de euro
valorează acum Yasin Ayari (Transfermarkt)

Ayari e titular și la Brighton

În ianuarie 2023, la 19 ani, Brighton l-a cumpărat cu 4 milioane de euro de la AIK, l-a împrumutat de două ori, la Coventry și Blackburn, iar din vara lui 2024 a rămas la alb-albaștri.

Acum e unul dintre titularii lui Fabian Hurzeler la „pescăruși”. Poate juca și în fața apărării, și inter.

Asigură defensiva, participă la construcția jocului, apărând și la finalizare.

Are patru goluri și două assisturi în 27 de meciuri în acest sezon cu Brighton.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
echipa nationala a romaniei Campionatul Mondial suedia liga natiunilor Yasin Ayari
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share