Se văd campionii lumii! Pe cine înfruntăm în toamnă în Liga Națiunilor: „Încredere maximă”

Yasin Ayari, 22 de ani, mijlocașul lui Brighton, crede că poate cuceri Mondialul cu naționala Suediei, înainte de a veni la București în toamnă, pentru duelul din Nations League.

Odată ratată calificarea la Campionatul Mondial, al 7-lea turneu final consecutiv la care România nu participă, privim spre următoarea competiție: Liga Națiunilor.

Se simte ascensiunea. În Liga C, câștigam ușor grupa cu Kosovo, Cipru și Lituania.

În B, vom înfrunta Suedia, Polonia și Bosnia, toate trei solide, două dintre ele având asigurate biletele pentru CM 2026. A treia, Polonia, eliminată în finala barajului chiar de Suedia.

Prima noastră rivală în Nations League, naționala scandinavă, cu care ne vom duela în toamnă, chiar în prima „fereastră” dedicată selecționatelor.

25 septembrie: Suedia - România.

5 octombrie: România - Suedia.

Naționala noastră are jucători talentați, dar talentul în sine nu este suficient, mai ales la nivel internațional. A trebuit să construim o echipă bună pe o fundație solidă. Graham Potter, selecționer Suedia

Ayari a ales Suedia în fața Tunisiei și Marocului

Unul dintre jucătorii noului val galben-albastru este Yasin Ayari, mijlocașul defensiv al lui Brighton.

În vârstă de 22 de ani, tânărul s-a născut în Solna, orășelul situat chiar lângă capitala Stockholm, unde se află și stadionul național.

Ayari, bucurie la națională, alături de selecționerul Potter și de team managerul Pettersson Foto: Imago

Are origine tunisiană și marocană, din partea părinților, dar a ales să reprezinte țara natală.

De un an și jumătate, din toamna lui 2024, este titular indiscutabil al Suediei, și cu fostul selecționer, Jon-Dahl Tomasson, și cu cel actual, Graham Potter.

19 meciuri are Yasin Ayari cu naționala Suediei: 3 goluri, două assisturi

Ayari: „Suedia poate cuceri Mondialul”

Declarația îndrăzneață a lui Ayari spune totul despre viitoarea noastră rivală în Liga Națiunilor.

„Suedia poate cuceri Mondialul”, a afirmat acesta, potrivit fotbollskanalen.se.

Ayari, declarații după calificarea la Mondial Foto: Imago

„Închizătorul”, care a pasat decisiv și la 3-2 în finala play-off-ului, împotriva Poloniei, explică de ce țintește atât de sus.

Avem echipă bună și încredere maximă. Chiar și când lucrurile nu funcționau atât de bine, întotdeauna am crezut în noi. Yasin Ayari, mijlocaș Suedia

Întrebat cu cine ar putea juca în finala CM, a răspuns în același stil, sigur de el: „Vom vedea. Cu cei care pot merge până la capăt”.

30 de milioane de euro valorează acum Yasin Ayari (Transfermarkt)

Ayari e titular și la Brighton

În ianuarie 2023, la 19 ani, Brighton l-a cumpărat cu 4 milioane de euro de la AIK, l-a împrumutat de două ori, la Coventry și Blackburn, iar din vara lui 2024 a rămas la alb-albaștri.

Acum e unul dintre titularii lui Fabian Hurzeler la „pescăruși”. Poate juca și în fața apărării, și inter.

Asigură defensiva, participă la construcția jocului, apărând și la finalizare.

Are patru goluri și două assisturi în 27 de meciuri în acest sezon cu Brighton.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport