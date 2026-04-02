Vrea la Mondial cu Germania! Șvabul bănățean al lui Bayern crește impresionant. Are o cotă cu 10 milioane mai mare în 9 luni la Munchen
Tom Bischof are 32 de meciuri în total în primul sezon pentru Bayern Foto: Imago
alt-text Helmut Heimann
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 14:51
  • Tom Bischof, jucătorul german de origine română al lui Bayern, e tot mai bun la Munchen și speră să prindă lotul Germaniei pentru CM 2026. 
  • Bischof, 20 de ani, a intrat în Top 10 la club și a avut o discuție cu selecționerul Nagelsmann legată de Mondial.
  • Ce crede antrenorul Vincent Kompany despre el, ce vor fanii lui Bayern. Descoperă totul mai jos.

Încă din iunie 2025, de când a descoperit că e șvab bănățean, bunica sa născându-se în România în 1937, înainte de a se refugia în Germania în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, GOLAZO.ro îl urmărește cu atenție pe Tom Bischof. 

Și la debutul pentru naționala mare a Germaniei, pe 8 iunie 2025, lansat de selecționerul Julian Nagelsmann la 19 ani, 11 luni și 11 zile, împotriva Franței (0-2), în finala mică a Ligii Națiunilor.

Și când cota sa a explodat, de la 3,5 la 30 de milioane de euro. Și când a devenit imaginea lui Bayern.

Bischof a vorbit cu Nagelsmann despre Mondial: „Am speranțe”

Acum, la 20 de ani, Bischof e căpitanul reprezentativei U21, influențând cu centrările lui ambele goluri la 2-0 contra Greciei, la Atena, pe 31 martie.

Are șanse bune de a se califica la Euro 2027, dar până atunci se gândește încă la Mannschaft și la Mondialul din această vară.

Bischof l-a blocat pe Mbappe în această fază, la Germania - Franța 0-2, meci în care a jucat în ultimele 25 de minute Foto: Imago

Liderul naționalei de tineret crede că poate prinde turneul final cu seniorii. Visează la asta.

„Sigur mai am speranțe, m-aș bucura mult dacă aș fi la Mondial, mă implic în acest sens”, a declarat Tom, care a dezvăluit și o discuție cu Nagelsmann.

Am fost în contact cu selecționerul, dar ce am vorbit rămâne între noi deocamdată, nu vreau să anticipez nimic. Este decizia lui dacă dorește să comenteze acest subiect. Tom Bischof, jucător Bayern

Nagelsmann a lăsat ușa întredeschisă pentru el. Și Bischof spune ceva interesant: „Încă nu mi-am rezervat concediul pentru vară.

Bischof și Nagelsman, după meciul Germaniei cu Franța Foto: Imago

Dacă joc bine la naționala de tineret și pentru Bayern, sunt convins că pot reuși. Am șanse reale”.

3 goluri
și 3 assisturi are Tom Bischof în 6 meciuri jucate pentru Germania U21 în sezonul 2025-2026. A fost căpitan în toate aceste partide

Bischof are cotă mai mare decât Gnabry sau Goretzka. În Top 10 al lui Bayern

Bischof a semnat pe 9 iunie 2025 un contract pe patru ani cu Bayern. De atunci, a înregistrat un salt spectaculos în ierarhia campioanei Bundesligii.

Recent, Transfermarkt.de i-a estimat valoarea la 40 de milioane, un plus de 10 milioane în nouă luni la clubul bavarez.

Bischof (în roșu), duel cu Eriksen în Bayern - Wolfsburg 8-1, pe 11 ianuarie, în Bundesliga. Tom a jucat 90 de minute Foto: Imago

Cu noua cotă, a pătruns în Top 10 la alb-roșii. E pe locul 9, alături de Joshua Kimmich (31 de ani), căpitanul naționalei germane.

A lăsat în urmă mai mulți jucători ai selecționatei, precum Jonathan Tah (30 de milioane), Serge Gnabry (20) sau Leon Goretzka (15).

3 pase decisive
are Tom Bischof cu Bayern, toate în campionat

Bischof, 92% pase precise pentru Bayern

Cifrele lui sunt bune pentru primul sezon la Munchen. A jucat până acum 22 din 27 de meciuri în Bundesliga.

A lipsit în primele trei etape din cauza unei operații de apendicită și a rămas de două ori pe banca de rezerve.

În total, a acumulat 934 de minute de joc, aproape o repriză în medie pe meci.

10 partide
are Tom Bischof în primul „11” al lui Bayern în Bundesliga, fiind schimbat de patru ori. A intrat în 12 întâlniri ca rezervă

De remarcat e precizia paselor, 91,9%. Și are 21 de șuturi la poartă.

În Champions League, a jucat de nouă ori, titular în trei din ultimele patru partide.

Kompany, despre Bischof: „Are atitudinea potrivită și mult talent”

Cum se explică valoarea sa de piață? Există două motive:

  • Vârsta fragedă, 20 de ani. 
  • Versatilitatea, care îl face unul dintre jucătorii cu cele mai mari perspective nu doar la Bayern, ci în întreaga Germanie. 

La Hoffenheim, a fost mijlocaș ofensiv. La alb-roșii, din cauza concurenței foarte puternice, fundaș lateral stânga sau dreapta și mijlocaș defensiv, poziții pe care nu a jucat până atunci.

Bischof, față-n față cu Rabiot la Germania - Franța, anul trecut Foto: Imago

Chiar și pe posturi noi, Bischof s-a descurcat. L-a convins pe Vincent Kompany, antrenorul îi apreciază nu doar talentul, ci și atitudinea și flexibilitatea.

L-a lăudat mai ales după 6-1 cu Atalanta, în Liga Campionilor, când a intrat fundaș stânga în locul lui Davies, accidentat.

Tom are atitudinea potrivită, mult talent, este foarte bun la minge, periculos de la distanță. E primul lui sezon la un nivel de top adevărat. Suntem bucuroși că îl avem în echipă. Vincent Kompany, antrenor Bayern

Calitatea care îi dă o șansă în plus lui Bischof

Bischof însuși este impresionat de exigența lui Kompany și de antrenamentele sale intense, chiar dacă la început era „iritat” de instrucțiunile constante ale tehnicianului.

Între timp, el consideră că versatilitatea sa îi oferă o mare șansă, perfectă pentru viziunea de joc a lui Kompany, care presupune un grad ridicat de libertate, dar și disponibilitate la efort și viteză.

Bischof, în tricoul lui Bayern Fotografii: Imago

Galerie foto (8 imagini)

Bischof, în tricoul lui Bayern Fotografii: Imago Bischof, în tricoul lui Bayern Bischof, în tricoul lui Bayern Bischof, în tricoul lui Bayern Bischof, în tricoul naționalei Germaniei
+8 Foto
labels.photo-gallery

Tom atinge în sprint 30,82 km/h, ține pasul fizic la cel mai înalt nivel.

Jocul lui se bazează însă pe piciorul stâng și pe abilitatea de a-și „vedea” coechipierii, tradițional pentru un mijlocaș tehnic de creație.

Suporterii îl cer mai mult titular. Ce crede Kompany

Fanii îl vor mai mult în formula de start a lui Bayern. S-au supărat la meciul cu Union Berlin, când Goretzka a fost preferat în locul său.

Kompany a explicat că „trebuie să mizez pe toți, altfel nu va funcționa planul”.

Pentru el, Bischof e mai ales un atu pentru viitor, știindu-se că Goretzka va părăsi Bayern la sfârșitul stagiunii.

Atunci, tânărul va avea cale liberă ca mijlocaș defensiv alături de Kimmich.

Concluzia revistei Kicker despre promisiunea Bischof: „Are totul în față”.

Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share