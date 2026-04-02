Vrea la Mondial cu Germania! Șvabul bănățean al lui Bayern crește impresionant. Are o cotă cu 10 milioane mai mare în 9 luni la Munchen

Tom Bischof, jucătorul german de origine română al lui Bayern, e tot mai bun la Munchen și speră să prindă lotul Germaniei pentru CM 2026.

Bischof, 20 de ani, a intrat în Top 10 la club și a avut o discuție cu selecționerul Nagelsmann legată de Mondial.

Ce crede antrenorul Vincent Kompany despre el, ce vor fanii lui Bayern.

Încă din iunie 2025, de când a descoperit că e șvab bănățean, bunica sa născându-se în România în 1937, înainte de a se refugia în Germania în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, GOLAZO.ro îl urmărește cu atenție pe Tom Bischof.

Și la debutul pentru naționala mare a Germaniei, pe 8 iunie 2025, lansat de selecționerul Julian Nagelsmann la 19 ani, 11 luni și 11 zile, împotriva Franței (0-2), în finala mică a Ligii Națiunilor.

Și când cota sa a explodat, de la 3,5 la 30 de milioane de euro. Și când a devenit imaginea lui Bayern.

Bischof a vorbit cu Nagelsmann despre Mondial: „Am speranțe”

Acum, la 20 de ani, Bischof e căpitanul reprezentativei U21, influențând cu centrările lui ambele goluri la 2-0 contra Greciei, la Atena, pe 31 martie.

Are șanse bune de a se califica la Euro 2027, dar până atunci se gândește încă la Mannschaft și la Mondialul din această vară.

Bischof l-a blocat pe Mbappe în această fază, la Germania - Franța 0-2, meci în care a jucat în ultimele 25 de minute Foto: Imago

Liderul naționalei de tineret crede că poate prinde turneul final cu seniorii. Visează la asta.

„Sigur mai am speranțe, m-aș bucura mult dacă aș fi la Mondial, mă implic în acest sens”, a declarat Tom, care a dezvăluit și o discuție cu Nagelsmann.

Am fost în contact cu selecționerul, dar ce am vorbit rămâne între noi deocamdată, nu vreau să anticipez nimic. Este decizia lui dacă dorește să comenteze acest subiect. Tom Bischof, jucător Bayern

Nagelsmann a lăsat ușa întredeschisă pentru el. Și Bischof spune ceva interesant: „Încă nu mi-am rezervat concediul pentru vară.

Bischof și Nagelsman, după meciul Germaniei cu Franța Foto: Imago

Dacă joc bine la naționala de tineret și pentru Bayern, sunt convins că pot reuși. Am șanse reale”.

3 goluri și 3 assisturi are Tom Bischof în 6 meciuri jucate pentru Germania U21 în sezonul 2025-2026. A fost căpitan în toate aceste partide

Bischof are cotă mai mare decât Gnabry sau Goretzka. În Top 10 al lui Bayern

Bischof a semnat pe 9 iunie 2025 un contract pe patru ani cu Bayern. De atunci, a înregistrat un salt spectaculos în ierarhia campioanei Bundesligii.

Recent, Transfermarkt.de i-a estimat valoarea la 40 de milioane, un plus de 10 milioane în nouă luni la clubul bavarez.

Bischof (în roșu), duel cu Eriksen în Bayern - Wolfsburg 8-1, pe 11 ianuarie, în Bundesliga. Tom a jucat 90 de minute Foto: Imago

Cu noua cotă, a pătruns în Top 10 la alb-roșii. E pe locul 9, alături de Joshua Kimmich (31 de ani), căpitanul naționalei germane.

A lăsat în urmă mai mulți jucători ai selecționatei, precum Jonathan Tah (30 de milioane), Serge Gnabry (20) sau Leon Goretzka (15).

3 pase decisive are Tom Bischof cu Bayern, toate în campionat

Bischof, 92% pase precise pentru Bayern

Cifrele lui sunt bune pentru primul sezon la Munchen. A jucat până acum 22 din 27 de meciuri în Bundesliga.

A lipsit în primele trei etape din cauza unei operații de apendicită și a rămas de două ori pe banca de rezerve.

În total, a acumulat 934 de minute de joc, aproape o repriză în medie pe meci.

10 partide are Tom Bischof în primul „11” al lui Bayern în Bundesliga, fiind schimbat de patru ori. A intrat în 12 întâlniri ca rezervă

De remarcat e precizia paselor, 91,9%. Și are 21 de șuturi la poartă.

În Champions League, a jucat de nouă ori, titular în trei din ultimele patru partide.

Kompany, despre Bischof: „Are atitudinea potrivită și mult talent”

Cum se explică valoarea sa de piață? Există două motive:

Vârsta fragedă, 20 de ani.

Versatilitatea, care îl face unul dintre jucătorii cu cele mai mari perspective nu doar la Bayern, ci în întreaga Germanie.

La Hoffenheim, a fost mijlocaș ofensiv. La alb-roșii, din cauza concurenței foarte puternice, fundaș lateral stânga sau dreapta și mijlocaș defensiv, poziții pe care nu a jucat până atunci.

Bischof, față-n față cu Rabiot la Germania - Franța, anul trecut Foto: Imago

Chiar și pe posturi noi, Bischof s-a descurcat. L-a convins pe Vincent Kompany, antrenorul îi apreciază nu doar talentul, ci și atitudinea și flexibilitatea.

L-a lăudat mai ales după 6-1 cu Atalanta, în Liga Campionilor, când a intrat fundaș stânga în locul lui Davies, accidentat.

Tom are atitudinea potrivită, mult talent, este foarte bun la minge, periculos de la distanță. E primul lui sezon la un nivel de top adevărat. Suntem bucuroși că îl avem în echipă. Vincent Kompany, antrenor Bayern

Calitatea care îi dă o șansă în plus lui Bischof

Bischof însuși este impresionat de exigența lui Kompany și de antrenamentele sale intense, chiar dacă la început era „iritat” de instrucțiunile constante ale tehnicianului.

Între timp, el consideră că versatilitatea sa îi oferă o mare șansă, perfectă pentru viziunea de joc a lui Kompany, care presupune un grad ridicat de libertate, dar și disponibilitate la efort și viteză.

Tom atinge în sprint 30,82 km/h, ține pasul fizic la cel mai înalt nivel.

Jocul lui se bazează însă pe piciorul stâng și pe abilitatea de a-și „vedea” coechipierii, tradițional pentru un mijlocaș tehnic de creație.

Suporterii îl cer mai mult titular. Ce crede Kompany

Fanii îl vor mai mult în formula de start a lui Bayern. S-au supărat la meciul cu Union Berlin, când Goretzka a fost preferat în locul său.

Kompany a explicat că „trebuie să mizez pe toți, altfel nu va funcționa planul”.

Pentru el, Bischof e mai ales un atu pentru viitor, știindu-se că Goretzka va părăsi Bayern la sfârșitul stagiunii.

Atunci, tânărul va avea cale liberă ca mijlocaș defensiv alături de Kimmich.

Concluzia revistei Kicker despre promisiunea Bischof: „Are totul în față”.

