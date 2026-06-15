Le-a cerut scuze adversarilor! FOTO. Suedezul Ayari, viitorul adversar al României, două goluri superbe la debutul la Mondial. De ce i-a părut rău

Yasin Ayari a jucat primul meci cu Suedia la Campionatul Mondial. Și a înscris două goluri frumoase: șuturi tari și excelent plasate de la 20 de metri la 5-1 cu Tunisia.

La primul gol, mijlocașul în vârstă de 22 de ani le-a făcut semn fanilor adverși că îi pare rău. De ce nu a sărbătorit golul. Nu a mai repetat gestul la a doua reușită.

În toamnă, Ayari și coechipierii din naționala scandinavă îi vor înfrunta pe „tricolori” în Liga Națiunilor B.

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De-abia începuse meciul de la Monterrey și Suedia a deschis scorul în fața Tunisiei.

Portarul magrebienilor a respins șutul lui Viktor Gyokeres, dar Yasin Ayari a apărut imediat în fața careului.

Ayari, gol de 1-0 pentru Suedia și scuze pentru tunisieni. Compatrioții tatălui

Mijlocașul defensiv scandinav a tras tare, plasat, mingea străpungând tot în drum spre plasă.

„Închizătorul” în vârstă de 22 de ani nu a sărbătorit, deși era primul gol la debutul la Campionatul Mondial. A făcut semn că îi pare rău. Coechipierii au sărit pe el, celebrând ei golul de 1-0, în minutul 6.

Ayari s-a desprins din îmbrățișarea lor, a îngenuncheat și a mulțumit Divinității. Și-a împreunat mâinile apoi, încă un gest de scuze.

Motivul: originea sa. Yasin s-a născut la Solna, lângă capitala Stockholm, nu departe de stadionul național, dar tatăl lui, Azzouz, e tunisian. Mama, marocană.

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Ayari a sărbătorit al doilea său gol: Suedia avea 5-1

La final, în al 6-lea minut de prelungire, Ayari a mai înscris o dată.

Atent, la marginea careului, a primit mingea și a șutat la fel de bine ca la primul gol. În diagonală, la colțul lung.

🚨✨ Yasin Ayari's absolute masterclass vs. Tunisia:



· 2 goals

· 2 key passes

· 6 defensive contributions

· 100% tackle accuracy

· 5 recoveries pic.twitter.com/lIiK50CBe3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 15, 2026

Suedia avea 5-1 și jucătorul de origine tunisiană nu le-a mai cerut scuze rivalilor.

A sprintat spre marginea terenului și a plonjat pe iarbă de bucurie în fața propriilor suporteri. Și ei meritau sărbătoarea golului. Era prima lui „dublă” la națională.

Bucuria lui Ayari la golul de 5-1. Foto: Imago

Tatăl lui Ayari l-a sfătuit să aleagă Suedia. Vine la București în octombrie

Ayari putea juca pentru trei selecționate. Tunisia, țara tatălui. Sau Maroc, țara mamei. Sau Suedia, țara sa natală.

În cele din urmă, a ales tricoul galben-albastru. Și tatăl l-a sfătuit să reprezinte tot Suedia, ca mulțumire pentru că l-a ajutat să ajungă aici.

22 de meciuri a jucat Yasin Ayari pentru Suedia: 5 goluri, două pase decisive

În toamnă, Yasin va înfrunta de două ori România în Liga Națiunilor B.

25 septembrie, la Solna.

5 octombrie, la București.

„Suedia poate cuceri Mondialul”

În aprilie, după calificarea la turneul final (3-1 cu Ucraina în semifinalele barajului, 3-2 cu Polonia în finală), Ayari a surprins.

Le-a spus reporterilor locali că naționala antrenată de Graham Potter va merge până la capăt în America.

„Suedia poate cuceri Mondialul”, a declarat acesta, potrivit fotbollskanalen.se.

YASIN AYARI WITH A ROCKET TO SECURE A BRACE VS TUNISIA 🇸🇪🚀 #WorldCup pic.twitter.com/8nvJPHmSxD — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2026

„Avem echipă bună și încredere maximă. Chiar și când lucrurile nu funcționau atât de bine, întotdeauna am crezut în noi”.

Cu el integralist, Suedia a învins Tunisia foarte clar, 5-1. Urmează două meciuri mai dificile în grupă, la CM 2026:

20 iunie, cu Olanda, la Houston.

25 iunie, cu Japonia, la Dallas.

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