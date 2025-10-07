Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București +14 foto
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București

alt-text Florin Voicu
Publicat: 07.10.2025, ora 22:00
Actualizat: 08.10.2025, ora 09:36
  • Fondatorul Superbet, Sacha Dragic, intenționează să cumpere una dintre cele mai impunătoare construcții noi din București: clădirea One Tower din cartierul Floreasca.
  • Conform Profit.ro, oferta omului de afaceri ar depăși 100 de milioane de euro, ceea ce ar aduce proprietarului clădirii un profit de 30 de milioane de euro.

O mega afacere ar avea șanse să se realizeze la final de 2025 sau început de 2026.

Implicat ar urma să fie și cel care a fondat firma care astăzi e sponsorul oficial al campionatului de fotbal din România, care e și partenerul comercial numărul 1 al unei treimi dintre cluburile care participă pe prima scenă.

Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower. Ofertă colosală

E vorba despre Sacha Dragic, cel care a pus bazele Superbet, astăzi agenția de jocuri de noroc numărul 1 în România, dar care desfășoară activități și în alte țări din Europa și din afara continentului.

Acesta ar fi făcut o ofertă, conform profit.ro, pentru a achiziționa una dintre cele mai noi și mai scumpe clădiri din București, One Tower, amplasată în cartierul Floreasca.

One Tower Floreasca (foto: Facebook/OneTowerBucharest)
One Tower Floreasca (foto: Facebook/OneTowerBucharest)

Galerie foto (14 imagini)

One Tower Floreasca (foto: Facebook/OneTowerBucharest) One Tower Floreasca (foto: Facebook/OneTowerBucharest) One Tower Floreasca (foto: Facebook/OneTowerBucharest) One Tower Floreasca (foto: Facebook/OneTowerBucharest) One Tower Floreasca (foto: Facebook/OneTowerBucharest)
+14 Foto
Prețul propus e unul imens, cu care n-a mai fost tranzacționată până acum nicio clădire de birouri din Capitală.

Oferta, conform sursei citate, ar fi de 114.000.000 de euro. Victor Căpitanu, unul dintre cei doi acționari ai firmei care a construit și deține clădirea, anunțase că e în negocieri avansate pentru a ceda clădirea, însă nu a dezvăluit identitatea celui cu care discută această afacere.

One Tower, care face parte din complexul One Floreasca City, are nu mai puțin de 17 etaje și o suprafață totală construită de 40.000 de metri pătrați. Ea a fost inaugurată în 2020 și a fost oferită spre închiriere diverselor firme, având în acest moment un grad de ocupare de 100%.

Clădirea One Tower, parte a complexului One Floreasca City, are 3 subsoluri, parter și 17 etaje și o suprafață totală construită de 40.000 de metri pătrați.

Turnul a fost finalizat în 2020, are o suprafață închiriabilă de circa 24.000 de metri pătrați și un grad de ocupare de 100%.

Dacă afacerea s-ar realiza la prețul care a apărut în spațiul media, atunci firma One ar realiza un profit de 30 de milioane de euro, din moment ce clădirea apare în actele contabile ale celor de la One cu o evaluare de 84-85 de milioane de euro.

Superbet, care îl are pe Sacha Dragic fondator, e sponsorul Ligii 1, unde oferă anual sume de ordinul milioanelor de euro.

De asemenea, casa de pariuri respectivă e sponsorul principal al unei treimi dintre cluburi: Rapid, Craiova, Dinamo, Farul și U Cluj.

Pe anul 2024, Superbet România a avut o cifră de afaceri de circa 130 de milioane de euro și un profit de peste 12 milioane de euro.

