România ruptă! Schimbare majoră a naționalei față de Euro 2024. Mai mult de jumătate dintre titulari și peste 60% din lot au dispărut!

Mircea Lucescu are un lot mult diferit față de ce a avut Edward Iordănescu în urmă cu un an și patru luni, la Campionatul European.

Accidentările, lipsa de formă sau suspendările au îndepărtat mulți jucători de echipa națională acum, înaintea amicalului cu Moldova și a supermeciului cu Austria.

Câți titulari și câți jucători au dispărut din grupul „tricolorilor” în comparație cu Euro 2024.

În vara lui 2024, naționala a reușit un Campionat European neașteptat de bun.

Cu patru puncte, după 3-0 cu Ucraina, 0-2 cu Belgia și 1-1 cu Slovacia, România a câștigat grupa E, calificându-se în optimile de finală ale competiției. Când a pierdut clar în fața Țărilor de Jos, 0-3.

Imediat după Euro, Edward Iordănescu a părăsit selecționata, preluată în august 2024 de Mircea Lucescu.

România, față de Euro: fără 6 titulari!

De atunci, mai mulți jucători au ieșit din calcule. Unii s-au accidentat, alții din cauza lipsei de formă.

Acum, înaintea amicalului cu Moldova (joi, ora 21:00) și a meciului decisiv cu Austria în preliminariile CM 2026 (duminică, 21:45), ambele pe Arena Națională, a dispărut din grup și Bancu, suspendat.

Edward Iordănescu a părăsit naționala după Euro Foto: Imago

Față de CE 2024, Lucescu a trebuit să facă modificări majore. Și la lot, și la echipa de start.

Cum arăta primul „11” standard al „tricolorilor” la turneul final?

Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Coman.

Așa au apărut la startul primei confruntări, 3-0 cu Ucraina, pe 17 iunie, la Munchen.

Dintre ei, șase nu mai sunt acum în lot:

Niță - fără club după despărțirea de Damac, în vară.

Drăgușin - în recuperare după ruptura ligamentului încrucișat anterior.

Bancu - suspendat.

Stanciu - leziune musculară la coapsă.

Drăguș - accidentare la coapsă.

Coman - criză de formă.

55% este procentul absenților din formula de start a României la Euro

România a pierdut 16 dintre cei 26 de jucători aflați în lot la Euro

Dacă luăm lotul, numărul celor care lipsesc astăzi de la națională este și mai mare.

În comparație cu Euro 2024, nu mai puțin de 16 jucători au ieșit din grupul selecționatei.

Toate liniile au fost afectate:

Portari - Niță (fără club), Moldovan (Oviedo).

- Niță (fără club), Moldovan (Oviedo). Apărători - Drăgușin (Tottenham), Sorescu (Gaziantep), Bancu, A. Rus, Mogoș (toți U Craiova), Nedelcearu (Akron Tolyatti).

- Drăgușin (Tottenham), Sorescu (Gaziantep), Bancu, A. Rus, Mogoș (toți U Craiova), Nedelcearu (Akron Tolyatti). Mijlocași - Stanciu (Genoa), Olaru, Șut (ambii FCSB), Cicâldău (U Craiova).

- Stanciu (Genoa), Olaru, Șut (ambii FCSB), Cicâldău (U Craiova). Atacanți - Drăguș (Eyupspor), Coman (Al-Gharafa), Alibec (FCSB), Pușcaș (fără club).

61,5% este procentul jucătorilor care au fost la Euro și nu mai sunt acum în lot

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport