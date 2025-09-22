Daună de peste 30 de milioane de € Superbet, principalul sponsor al Superligii, pierdere uriașă în doar câteva ore » Ce s-a întâmplat

Lovitură grea primită de operatorul de jocuri de noroc Superbet.

În doar câteva ore, principalul sponsor din Superliga ar fi pierdut peste 30.000.000 de euro, din cauza unei erori.

Totul s-a întâmplat în weekend, mai exact, sâmbătă seara. Din cauza unei erori, unul dintre jocurile de pe platforma respectivă a oferit câștiguri continue utilizatorilor.

Vestea că jocul Fire Blaze Red Wizard, creat de firma Playtech, se confruntă cu o eroare și oferă câștiguri fără oprire s-a răspândit rapid, prin intermediul forumurilor de păcănele. Se putea paria doar un leu la fiecare rundă, însă toate „mâinile” erau câștigătoare, conform prosport.ro.

Daună de peste 30.000.000 de euro pentru principalul sponsor din Liga 1

Astfel, jucătorii au profitat de „bug”-ul respectiv și au obținut câștiguri uriașe. Deși s-au temut că nu-și vor primi banii, Superbet a decis să achite toate câștigurile, în ciuda faptului că, în primă fază, platforma a blocat mii de conturi.

Potrivit sursei citate, compania de jocuri de noroc s-a ales cu daune în valoare de 30.000.000 de euro.

Sursele GOLAZO.ro confirmă informația. Unui utilizator care a câștigat aproape 50.000 de lei i-a fost, inițial, blocat contul. Apoi, a fost deblocat și a putut să retragă suma respectivă.

Reacția Superbet: „Am luat decizia de a onora toate plățile”

„Salut! Investigațiile suplimentare în urma activității tale la anumite jocuri de Casino s-au încheiat, iar contul tău a fost deblocat. Am luat decizia de a onora toate plățile la acele jocuri, ținând cont de istoria și statutul pe care Superbet îl are în industria jocurilor de noroc din România.

Suntem cunoscuți ca operatorul de pariuri și casino care plătește orice câștig, indiferent de sume. Ca cei care acceptă toate pariurile și orice miză la jocuri. Și nu ne dorim ca acest lucru să se schimbe. Toate restricțiile de pe contul tău au fost ridicate. Bucură-te de câștiguri! Mult succes!”.

Superbet este sponsorul principal din Liga 1, începând din sezonul 2022-2023. Compania de jocuri de noroc sponsorizează și mai multe echipe din campionatul intern.

61.343.954 de lei a fost profitul declarat de Superbet în anul 2024

Echipele din Liga 1, sponsorizate de Superbet:

Rapid

Dinamo

U Cluj

Universitatea Craiova

Farul Constanța

