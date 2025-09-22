„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule” +5 foto
Conflict înainte de Rapid - Hermannstadt/ Foto: captură Instagram
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”

alt-text Vlad Nedelea , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 09:42
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 11:02

Concret, mai mulți suporteri din facțiunea „Original 1923” a Rapidului au intrat în conflict cu Jandarmeria, după ce forțele de ordine le-ar fi confiscat majoritatea materialelor cu care doreau să intre pe stadion.

„Am fost zero!"  Gâlcă a luat foc după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cred că nu am urlat în viața mea atât"
„Am fost zero!" Gâlcă a luat foc după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cred că nu am urlat în viața mea atât"
„Am fost zero!”  Gâlcă a luat foc după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cred că nu am urlat în viața mea atât”

„Rapid își cenzurează propriii suporteri”

Ultrașii îi pun la zid pentru cele întâmplate pe Adrian Olariu (șef de securitate) și Daniel Carciug (directorul comercial și organizatorul de meciuri).

Ulterior, pe rețelele de socialiazare, aceștia au emis un comunicat și au postat un videoclip din timpul conflictelor cu forțelele de ordine.

„Libertatea nu se negociază!

Tactica Salamului și Rapid București

«Tactica salamului», termen politic atribuit lui Mátyás Rákosi, desemnează strategia prin care libertățile și drepturile sunt eliminate felie cu felie, pentru a evita o reacție masivă. Exact asta se întâmplă astăzi cu suporterii Rapidului.

De o vreme, câțiva indivizi care tratează clubul ca pe o afacere personală Adrian Olariu (șef de securitate) și Daniel Carciug (sponsorship manager autoproclamat director general) – au început să ne reducă pas cu pas libertățile.

Mai întâi: «ridicați steagurile mai sus. Apoi: «aduceți mai puține steaguri».Următorul pas: interzicerea bannerelor de gard, a tobelor și a megafoanelor.

Astăzi (n.r. duminică): interdicție totală asupra oricărui înscris, tricouri luate din borsete, rapidiști puși cu fața pe caldaram.

Astfel, Rapid București a ajuns primul club din România care își cenzurează propriii suporteri.

Aceste decizii nu au nimic de-a face cu fotbalul sau cu spiritul rapidist. Sunt impuse de oameni fără scrupule.

Încet dar sigur, ne împing către absurd: să fim obligați să ne ascundem pe propriul stadion ca să putem susține Rapidul.

Rapidul este al Rapidiștilor.
Și ei nu vor fi vreodată Mátyás Rákosi.

Facțiunea Original s-a separat în toamna trecută de Peluza Nord și s-au mutat la Peluza Sud. Totodată, ultrașii sunt cei care l-au contestat pe Șumudică înainte de revenirea antrenorului în Giulești, afișând în peluză bannere ironice, cu declarații mai vechi ale acestuia:

  • „Eu nu pot antrena Rapidul în Liga 2 pentru că am o carieră în spate”
  • „Rapidistul Șumudică a murit”
Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică
Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică

Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică Mesajele galeriei Rapidului pentru Marius Șumudică
Poziția Jandarmeriei: „Organizatorul a refuzat accesul facțiunii în cauză cu diferite materiale”

Potrivit unui comunicat emis de Jandarmeria Capitalei, oficialii clubului Rapid le-ar fi cerut forțelor de ordine să le interzisă supoterilor să pătrundă în stadion cu diverse materiale.

Trei bărbați au fost duși la secție și amendați cu câte 4.300 lei.

„Precizare meci de fotbal FC Rapid București - FC Hermannstadt

În legătură cu informațiile apărute în spațiul public, referitoare la activitatea unei facțiuni susținătoare a echipei FC Rapid București, facem următoarele precizări:

Organizatorul evenimentului sportiv este abilitat să permită sau să interzică recuzita galeriilor, după caz.

Astfel, organizatorul (n.r Rapid) a refuzat accesul facțiunii în cauză cu diferite materiale (bannere, tobe, megafoane etc.), context în care acesta a solicitat jandarmilor sprijinul pentru limitarea accesului cu aceste obiecte de recuzită.

În urma aplicării măsurilor specifice, un suporter rapidist a devenit agresiv verbal şi fizic față de forțele de ordine, la aflarea măsurilor luate de organizator fața de recuzita acestora.

În timpul imobilizării acestuia, alți doi suporteri au devenit agresivi față de forţele de ordine, necesitând imobilizarea şi conducerea celor trei persoane la secția de poliție, în vederea aplicării măsurilor legale care se impun.

Cei trei bărbați au fost sancționați contravențional cu șase amenzi, în valoare totală de 4300 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare.

VIDEO. Golul marcat de Sergiu Buș în Rapid - Hermannstadt 1-2

„Am fost zero!"  Gâlcă a luat foc după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cred că nu am urlat în viața mea atât"
„Am fost zero!" Gâlcă a luat foc după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cred că nu am urlat în viața mea atât"
„Am fost zero!”  Gâlcă a luat foc după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cred că nu am urlat în viața mea atât”
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!" + Gestul făcut de căpitan
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!" + Gestul făcut de căpitan
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan

