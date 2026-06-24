Rapid, transfer de la Genoa Giuleștenii l-au prezentat deja. Ce poziție va ocupa

Rapid București a anunțat cooptarea lui Eros Giglia (30 de ani) în staff-ul tehnic condus de Daniel Pancu (48 de ani).

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În ultimii doi ani, italianul a activat la Genoa, gruparea din Serie A deținută de Dan Șucu, finanțatorul de la Rapid.

Rapid și-a adus preparator fizic de la Genoa

Staff-ul lui Daniel Pancu la Rapid a fost completat cu un preparator fizic italian, care și-a luat licențele la celebra școală Coverciano.

Acesta li s-a alăturat deja giuleștenilor, fiind adus de la Genoa, din Serie A, acolo unde a lucrat în ultimii doi ani.

„Eros Giglia se alătură staff-ului tehnic!

Deținător al licențelor FIGC și UEFA B, de la prestigiosul Centru Tehnic de la Coverciano, Eros este specializat în creșterea performanței și dezvoltarea atleților la nivel de elită.

În ultimii doi ani, italianul în vârstă de 30 de ani a activat ca preparator fizic la Genoa CFC.

Bun venit, Eros! Mult succes în alb-vișiniu!”, a transmis Rapid București.

Odată cu cooptarea lui Eros Giglia, staff-ul Rapidului pentru următoarea stagiune este următorul:

Daniel Pancu - antrenor principal

Ciprian Niță - antrenor secund

Geraldo Alves - antrenor secund

Marius Suller - antrenor secund

Leontin Toader - antrenor cu portarii

Armando Lungu - preparator fizic

Eros Giglia - preparator fizic

Dan Wanya-Crîngu - medic

Programul presezonului la Rapid

25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;

29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);

10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

Prima etapă a noului sezon din Liga 1 este programată în weekend-ul 18-19 iulie.

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